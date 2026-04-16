Δημήτρης Μαρκόπουλος: Αναλαμβάνει νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. μετά την παραίτηση Μηταράκη

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναδιαμορφώνεται η σύνθεση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να αναλαμβάνει καθήκοντα νέου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό, η παράταξη θα πορευτεί με δύο εκπροσώπους, καθώς ο κ. Μαρκόπουλος θα πλαισιώσει τον Δημήτρη Καιρίδη στην άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων.

Οι εσωτερικές αυτές μετακινήσεις δρομολογήθηκαν μετά από μια σειρά ανακατατάξεων που προκάλεσαν. Αρχικά, η παραίτηση του Νότη Μηταράκη, υπό το βάρος των ερευνών που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η μετακίνηση του Μακάριου Λαζαρίδη στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ανέλαβε καθήκοντα Υφυπουργού.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια ανανέωσης της «πρώτης γραμμής» της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή, σε μια περίοδο που η διαχείριση κρίσιμων φακέλων απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα και πολιτική εμπειρία.