Γιάννης Παναγόπουλος: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Την αναστολή της ιδιότητας κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ μετά την δέσμευση των λογαριασμών του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο συνδικαλιστής της ΓΣΕΕ μαζί με άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία πρωτοδικών με ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.