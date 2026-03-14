Δένδιας: “Η θυσία Ευαγόρα Παλληκαρίδη αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων αδελφών μας”
69 χρόνια μετά την εκτέλεσή του, σε ηλικία 19 ετών
Τιμάμε σήμερα τη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 69 χρόνια από την εκτέλεσή του με απαγχονισμό, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η θυσία του αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων αδελφών μας, στον Αγώνα τους για την Ελευθερία.
Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Τιμάμε σήμερα τη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 69 χρόνια από την εκτέλεσή του με απαγχονισμό, σε ηλικία μόλις 19 ετών.
Η θυσία του αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων αδελφών μας, στον Αγώνα τους για την Ελευθερία. pic.twitter.com/L6K7kKqqmJ— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 14, 2026
