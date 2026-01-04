Δένδιας για Γιώργο Παπαδάκη: «Άνοιξε νέους δρόμους στη δημοσιογραφία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ για το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη ανέφερε: «Ο Γιώργος Παπαδάκης υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοσιογραφία στη χώρα μας επί σειρά ετών».

«Άνοιξε νέους δρόμους σε αυτήν», συνέχισε, «με την καθιέρωση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης και διακρίθηκε για την ενασχόλησή του με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας».

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.