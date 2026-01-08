Δένδιας: Εθνική ευθύνη η εκλογίκευση στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Η κυβέρνηση δεν έχει το παραμικρό να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς. Και τους εκτιμά και τους σέβεται και τους ενισχύει και τους φροντίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ότι διορθώνονται αδικίες εις βάρος και αξιωματικών και των ΕΠΟΠ, αυτό δεν πρέπει να αγνοείται», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στην ολομέλεια για τον νέο Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση ανατρέπει βίαια τη ζωή των χαμηλόβαθμων ιδίως στρατιωτικών.

«Γιατί ένας απόφοιτος της σχολής Ευελπίδων μένει έξι χρόνια στο βαθμό του Ταγματάρχη και επτά και έξι μήνες στη Σχολή Πολέμου, όταν ένας ομόλογός του, από τη Σχολή Υπαξιωματικών, προάγεται σε τέσσερα χρόνια; Αυτό είναι δίκαιο; Γιατί ένας Ταγματάρχης από ΑΣΣΥ προάγεται στα δύο ή τρία χρόνια, χωρίς να έχει και την επιμόρφωση, ενώ ένας Ταγματάρχης, από τη Σχολή Ευελπίδων, χρειάζεται να μείνει έξι χρόνια; Γιατί; Είναι σωστό; Δεν πρέπει να τα διορθώσουμε;», είπε ο Νίκος Δένδιας και κάλεσε όλους να αναρωτηθούν γιατί ορισμένες σχολές υπαξιωματικών έχουν μεγαλύτερες βάσεις εισαγωγής από ό,τι οι σχολές αξιωματικών, όπου και υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λέτε ότι τους αδικούμε διότι είχαν νόμιμη προσδοκία. Από πού προκύπτει αυτή η προσδοκία; Μπορείτε να μου πείτε; Ότι θα γινόντουσαν όλοι Συνταγματάρχες, από πού προκύπτει;», είπε ο Νίκος Δένδιας και επισήμανε ότι το 97,34% των στελεχών συγκεντρώνουν βαθμολογία, στην αξιολόγηση, πάνω από 99%. «Επί τη βάση αυτών των αξιολογήσεων, μπορεί να βασίσει κάποιος το δικαίωμά του σε προαγωγή;», είπε.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας δύο φορές συγκέντρωσε, από τα έδρανα της ΝΔ, τα περισσότερα χειροκροτήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Όταν αναφέρθηκε στις αυξήσεις στους στρατιωτικούς και όταν τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να μοιράσει με τους υπαξιωματικούς αντιθέτως τους προστατεύει.

«Άκουσα διάφορα απίστευτα. Ότι το νομοσχέδιο κρύβει μειώσεις. Καταθέτω την προβολή του μισθολογίου έως το 2046 και για τις τρεις κατηγορίες και για τους αξιωματικούς από τις στρατιωτικές σχολές και για τους υπαξιωματικούς και για τους ΕΠΟΠ. Υπάρχουν σημαντικές, σημαντικότατες αυξήσεις για όλους. Και βεβαίως δεν υπάρχει καμία μείωση ούτε στη σύνταξη ούτε στο εφάπαξ. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Μπήκαμε στο 2026 αλλά δεν σημαίνει ότι μπήκαμε με παραμύθια στο 2026. ‘Αλλο η προεκλογική δραστηριότητα, άλλο τα παραμύθια. Δεν υπάρχουν χαμηλότεροι μισθοί, υπάρχουν υψηλότεροι μισθοί για όλους. Δεν υπάρχουν χαμηλότερες συντάξεις, υπάρχουν υψηλότερες συντάξεις για όλους. Δεν υπάρχει χαμηλότερο εφάπαξ, υπάρχει υψηλότερο εφάπαξ για όλους. Τελεία. Τα υπόλοιπα αφορούν μύθους του Αισώπου και χωρίς μάλιστα διδακτικό περιεχόμενο», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Ανέφερε επίσης ότι ενισχύονται οι νέοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί. «Ο νέος ανθυπολοχαγός, μόλις αποφοιτήσει, έπαιρνε 940 ευρώ και το κάνουμε 1.340 ευρώ. Και πάλι δεν είναι αρκετά αλλά είναι σημαντικά. Και ο νέος λοχίας από την ΑΣΜΥ, από 830 ευρώ, το κάνουμε 1.100 ευρώ. Οι συνολικές αυξήσεις επί της υπουργίας μου, στο προσωπικό του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, είναι 350 εκατομμύρια. Και υπερηφανεύομαι που ένα μεγάλο κομμάτι, προήλθε από εξοικονομήσεις», είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας

Ο κ. Δένδιας σχολίασε την υποστήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο Σώμα των Υπαξιωματικών και αναφέρθηκε στις αλλαγές στη δομή.

«Καλούμαστε όλοι να απαντήσουμε: απαιτείται μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ή δεν απαιτείται;», είπε για να τονίσει ότι πάνω από το πολιτικό κόστος είναι το συμφέρον της πατρίδας. «Ξέρουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο ενοχλεί. Δεν είμαστε αφελείς. Και δεν είμαστε λιγότερο Έλληνες από όλους εδώ που ήρθαν και διατύπωσαν διθυραμβικούς λόγους για το Σώμα Υπαξιωματικών, αγνοώντας ότι υπάρχουν και αξιωματικοί και ΕΠΟΠ. Και το διαμαρτυρόμενο εν μέρει Σώμα των Υπαξιωματικών, είναι ένα μόνο τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Φορούν το εθνόσημο, όχι στο στήθος, όπως αναφέρθηκε, αλλά στο πηλίκιο, και οι υπαξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ. Γι’ αυτούς δεν άκουσα από όλη την αντιπολίτευση μια λέξη», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στις αλλαγές στο καθεστώς σταδιοδρομίας και το βαθμολόγιο, ο υπουργός είπε πως η αναλογία υπαξιωματικών προς αξιωματικούς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο υπουργός κατέθεσε τον πίνακα αναλογίας αξιωματικών- υπαξιωματικών στις χώρες του ΝΑΤΟ και επισήμανε ότι στις ΗΠΑ οι αξιωματικοί είναι 235.000 και 1,06 εκατομμύριο υπαξιωματικοί, δηλαδή αναλογία 1 προς 4,7. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η αναλογία είναι 1 προς 4,2, στη Γαλλία η αναλογία είναι 1 προς 1,28, στον Καναδά είναι 1 προς 1,28. «Εμείς έχουμε εφεύρει τον χρυσό τρόπο λειτουργίας με αναλογία 0,8 προς 1;», σχολίασε και κάλεσε ποιος μπορεί να επιτρέψει να συνεχίζεται κάτι τέτοιο, αν έχει αίσθημα εθνικής ευθύνης. «Μπορείτε έξω να διαδηλώνετε, δίπλα σε οποιονδήποτε κρίνετε και οπουδήποτε θεωρείτε ότι θα έχετε πολιτικό όφελος. Αλλά αυτή την εθνική ευθύνη ποιος θα την αναλάβει;», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Αλλά και στις επικρίσεις ότι το νομοσχέδιο πλήττει το κύρος των υπαξιωματικών, ο υπουργός κάλεσε όλους να αναλογιστούν ότι σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή πυραυλικών και πυραυλικού πυροβολικού στον πλανήτη (στην Καλιφόρνια), την «τρέχει» επιλοχίας. «Κάνουμε τις σχολές υπαξιωματικών ανώτατες. Δημιουργούμε, για πρώτη φορά, συμβούλια κρίσεων υπαξιωματικών, τοποθετούμε υπαξιωματικό σε κάθε δομή του στρατεύματος. Και στις κρίσεις των υπαξιωματικών, ο εισηγητής θα είναι υπαξιωματικός. Και για όσους θέλουν να γίνουν αξιωματικοί, δίνουμε δύο διόδους, μια στο δεύτερο έτος της Σχολής Ευελπίδων και μια στα 14 χρόνια στην οποία τοποθετούμε και αριθμητικό όριο. Από 20% έως 25% των θέσεων ανθυπολοχαγών θα καλύπτονται από υπαξιωματικούς», είπε και σημείωσε ότι σήμερα το 9% των υπαξιωματικών έχει ήδη πτυχίο ανώτατης σχολής και ένα τμήμα αυτών μιλάει δύο και τρεις γλώσσες. Παράλληλα όμως θα δημιουργηθεί, όπως είπε, και ειδικό σχολείο στελεχών «η κτήση του πτυχίου του οποίου, θα εξισούται με τη δυνατότητα να γίνει κάποιος ανθυπολοχαγός, με το πτυχίο του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιδράσεις και φωνές, από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, προκάλεσε η απάντηση του Νίκου Δένδια στην επιχειρηματολογία ότι στο νομοσχέδιο υπήρξε ρεκόρ αρνητικών σχολίων, 16.000 τον αριθμό, στη διαβούλευση. «Το νομοσχέδιο για τα κατοικίδια είχε 26.000 σχόλια», είπε και πρόσθεσε ότι από τα 16.000 σχόλια στη διαβούλευση, το θέμα αυτό του νομοσχεδίου αφορούσαν 9.000 σχόλια. Από τα δε 9.000 σχόλια, τα 1.700 ήταν…copy paste και ένας χειριστής μόνος του έβαλε 488 σχόλια. «Πού βλέπετε λοιπόν τη συνολική κατακραυγή; Αναφερόμαστε στους υπαξιωματικούς. Οι αξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ, φαίνεται είναι ικανοποιημένοι από το νομοσχέδιο ή πάντως ουδείς διαμαρτυρήθηκε. Ελέχθη ότι καταλύεται και διαλύεται το στράτευμα διότι οι διαμαρτυρόμενοι υπαξιωματικοί θα έχουν απώλεια ηθικού. Συνεχίζω και ισχυρίζομαι ότι μόνο μια μικρή μειοψηφία θεωρεί ότι αδικείται από αυτό το νομοσχέδιο. Και καταλαβαίνω απολύτως τη θέλησή τους να γίνουν υπαξιωματικοί και να έχουν την καριέρα την οποία επιθυμούν και θεωρώ ότι αυτό τους το εξασφαλίζουμε», είπε. Έδωσε επίσης στοιχεία για αξιωματικούς που προέρχονται από το Σώμα Υπαξιωματικών που δείχνουν ότι μικρό ποσοστό αυτών υπηρετούν σε επιχειρησιακές θέσεις και το μεγαλύτερο ποσοστό υπηρετεί σε επιτελεία και σε μη επιχειρησιακές θέσεις, «στα μετόπισθεν».

O Nίκος Δένδιας σχολίασε και επικρίσεις της αντιπολίτευσης σε βάρος του πρωθυπουργού για την αναφορά του στα ζητήματα του διεθνούς δικαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με τα θέματα αυτά δεν είναι να παίζουμε καθόλου», είπε και κατέθεσε στα πρακτικά την ανάρτηση του πρωθυπουργού στην οποία, όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, κάνει ρητή αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Επίσης θα ήθελα να αναγνώσω, από τη δήλωση της χώρας μας, στο Συμβούλιο Ηνωμένων Εθνών, όπου η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά», είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας και τόνισε ότι δεν υφίσταται πιθανότητα -είτε στο παρελθόν είστε στο παρόν είτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδας να έχει διατυπώσει ή να διατυπώσει διαφορετική άποψη- προσθέτοντας ότι ο εναγκαλισμός με το διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.