Δένδιας: «Αποκτούμε τις 4 πιο ισχυρές φρεγάτες στον πλανήτη – Θα τοποθετηθούν στρατηγικά όπλα» (Βίντεο)

O υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην απόκτηση της φρεγάτας «Κίμων» αλλά και των επόμενων τριών γαλλικών και τεσσάρων ιταλικών φρεγατών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 τόνισε πως όλα αυτά προσθέτουν στη χώρα μας ένα εξαιρετικά σημαντικό οπλικό σύστημα με εξαιρετικές δυνατότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και οι 4 γαλλικές φρεγάτες που θα αποκτηθούν, στο τέλος της ημέρας, θα αναβαθμιστούν πλήρως. Θα είναι οι 4 πιο ισχυρές φρεγάτες στον πλανήτη» είπε ο Νίκος Δένδιας για να προσθέσει:

«Έως το 2030, θα έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού, απολύτως ικανές να αποτρέψουν οποιονδήποτε σκεφτεί να απειλήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Τέλος, μιλώντας για τις αντιδράσεις από την Τουρκία ανέφερε ότι «η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Το ανάποδο συμβαίνει».