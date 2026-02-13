ΕΛΑΣ μετά τις καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για τη μήνυση στον Γεωργιάδη: “Έρευνα για τυχόν ευθύνες των αστυνομικών”

Διαστάσεις παίρνει η καταγγελία που έκανε την Πέμπτη 12/2 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ανάρτησή της στο Facebook, για όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής 13/2 το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας «σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες».

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης η κυρία Κωνσταντοπούλου, ύστερα από την εκτός ορίων κόντρα που είχε με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή, κατήγγειλε παρακράτος δημοσιεύοντας μήνυμα SMS που απέστειλε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας είχε αναφέρει στη Βουλή ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την κυρία Κωνσταντοπούλου.

«Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους» υποστήριξε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ζητούσε από τον κ. Χρυσοχοΐδη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Στην ανάρτηση της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε αναφορές στις δολοφονίες Γρηγορόπουλου και Ζακ Κωστόπουλου, μιλούσε για λειτουργία παρακράτους με τη σύνδεση αστυνομίας και Κυβέρνησης και σημείωσε ότι επικοινώνησε μαζί της για το συγκεκριμένο ζήτημα και ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας. Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με τη σειρά του μέσω X, γράφοντας: