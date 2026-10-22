Χρυσοχοΐδης για αστυνομικό των ΜΑΤ στην Ομόνοια: “Τίποτα δεν μένει ατιμώρητο”- ΕΔΕ από τη ΓΑΔΑ

«Τίποτε δεν μένει χωρίς διερεύνηση και χωρίς τιμωρία αν υπάρχει ευθύνη», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε σημερινή συνέντευξη του στον Αντέννα, με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε χτες από την Ομόνοια, στο οποίο εμφανίζεται αστυνομικός των ΜΑΤ κατά την αποχώρηση της διμοιρίας, μετά την μικρή ένταση που δημιουργήθηκε στο τέλος του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, να πετάει κάτι, που φαίνεται πως είναι χειροβομβίδα κόνεως στο υπόγειο του μετρό και να ειρωνεύεται τον κόσμο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι έχει δει το βίντεο και η υπόθεση ερευνάται, ενώ, όπως έγινε γνωστό από τον Αττικάρχη υποστράτηγο Αθανάσιο Κάμπρα έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ για το περιστατικό.

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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε ειδική αναφορά για τις χθεσινές διαδηλώσεις, υπογραμμίζοντας ότι διεξήχθησαν συντεταγμένα και ειρηνικά, καθώς οι συντεταγμένες δυνάμεις σε κάθε κινητοποίηση, οι οποίες ασκούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, φροντίζουν ούτως ώστε να υπάρχει μια συντεταγμένη παρουσία, ειρηνική και να εκδηλώσουν, να διαδηλώσουν τα αιτήματά τους, «παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί προσπάθησαν, με πολύ φιλότιμες προσπάθειες που έκαναν, να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι η χώρα θα γίνει η Γαλλία», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Αναρωτιέμαι γιατί η Γαλλία δεν έγινε Ελλάδα όταν τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στη Γαλλία συνέβαιναν στην Ελλάδα πριν από 10, 12, 13 χρόνια κατά τη διάρκεια της κρίσης. Που η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο, ήταν το θέατρο των παγκόσμιων εξελίξεων λόγω της κρίσης. Άρα, λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρές αναλύσεις», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συμπλήρωσε:

«Προφανώς εκφράζουν τη θέληση, τη βούληση, τις επιθυμίες διαφόρων. Αλλά αυτό δεν είναι πολιτική ανάλυση. Για να μείνω στο πολιτικό πρόβλημα. Και ούτε θα πληγεί η κυβέρνηση με αυτού του είδους τις αναλύσεις».

Για το ρόλο της αστυνομίας ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει για να προφυλάσσει τη συγκέντρωση και τους διαδηλωτές και αν υπάρχει κάποια ευθύνη η κυβέρνηση θα απολογείται.

Επεσήμανε ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και η αστυνομία είναι πιο ώριμη.

«Είναι πλήγμα μια συγκέντρωση να μην ολοκληρώνεται γιατί ενδεχομένως εκτοξεύονται χημικά από την πλευρά της αστυνομίας προκειμένου να απωθήσει αυτούς οι οποίοι είναι βίαιοι», ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι υπάρχουν κάθε φορά ορισμένα στοιχεία στις συγκεντρώσεις, τα οποία επιχειρούν να δημιουργήσουν επεισόδια. «Είναι φορτωμένοι με μολότοφ, με πέτρες και δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, παρά είναι 200-300 να διαλύσουν τη συγκέντρωση και να προκαλέσουν επεισόδια», κατέληξε.

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Ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε επίσης και για το κέντρο της Αθήνας, αλλά και την διάταξη που επεξεργάζεται και προωθήσει το Υπουργείο προς ψήφιση, σχετικά με τα διαμερίσματα- υπνωτήρια και την απαγόρευση συστηματικής παροχής κλινών ή θέσεων ύπνου σε ακίνητα με χρήση κατοικίας και αντιμετώπιση της παράνομης υπεκμίσθωσης.

Όπως είπε στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν περίπου 80 αστυνομικοί που περιπολούν στα δύσκολα σημεία, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο, με παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στις πλατείες για την ασφάλεια των πολιτών, που περιλαμβάνει την διαχείριση των τοξικοεξαρτημένων, που χρήζουν νοσηλείας, αφενός και αφετέρου την αστυνόμευση της περιοχής Πατησίων, 3ης Σεπτεμβρίου, Λιοσίων, για την αντιμετώπιση των δουλεμπόρων κυρίως «οι οποίοι ουσιαστικά διαπραγματεύονται και εμπορεύονται τον πόνο», ώστε να διασφαλιστεί η ηρεμία και ανθρώπινη διαβίωση Ελλήνων πολιτών, αλλά και νόμιμων μεταναστών που ζουν εκεί, πάνε πρωί πρωί στις δουλειές τους και τα παιδιά τους στο σχολείο.

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Συλλήψεις Προέδρου ΕΟΚ και διαιτητών μπάσκετ

Για τις συλλήψεις του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και διαιτητών, για στημένα παιχνίδια, ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές και τις ανακριτικές αρχές οι οποίες έδωσαν εντολή στην αστυνομία να πραγματοποιήσει τις συλλήψεις.

«Νομίζω ότι ο ανακριτής θα δώσει τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές, κατευθύνσεις έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι δικονομικές ενέργειες προκειμένου να ανοίξει όλη η βεντάλια και να δοθεί η αλήθεια στους πολίτες», σημείωσε ο υπουργός.

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Οικονομικό έγκλημα

Ειδική αναφορά ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε στο οικονομικό έγκλημα, που όπως είπε, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό έγκλημα το οποίο βλάπτει ευθέως το κοινωνικό σύνολο.

Όπως τόνισε ο υπουργός «μιλάμε για τεράστιες διαφυγές. Για μεγάλες κομπίνες που γίνονται σε επίπεδο ΦΠΑ. Κάντε υπομονή λοιπόν και θα δείτε και τέτοιες πολλές υποθέσεις».

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(Λίγη ώρα μετά, σημειώνεται, έγινε γνωστό από την αστυνομία η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, με συλλήψεις, για μία απόδοση ΦΠΑ 25.000.000 ευρώ από αλυσίδα με 100 πιτσαρίες σε όλη την Ελλάδα).

Απάτες

Έμφαση έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στις απάτες, κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων που έχουν γίνει μάστιγα τον τελευταίο καιρό, κυρίως από Ρομά, οι οποίοι μέχρι χθες πραγματοποιούσαν κλοπές, διαρρήξεις κλπ. και τώρα έχουν στραφεί σε αυτό τον τομέα, όπως προκύπτει από τις εξιχνιάσεις και την αποκάλυψη μεγάλων τηλεφωνικών κέντρων οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, στη Δυτική Αττική.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι εφέτος έχουν γίνει πάνω από 380 συλλήψεις από το «ελληνικό FBI», ενώ ψηφίστηκαν κάποιες διατάξεις πρόσφατα από τον κύριο Φλωρίδη και θα ψηφιστούν και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο απόλυτης αυστηροποίησης για να γίνουν κακουργηματικές πράξεις αυτά τα αδικήματα. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο επιχειρησιακό στο οικονομικό έγκλημα που άρχισε να δουλεύει και να συντονίζει την προσπάθεια ενάντια στις απάτες.

«Πολύ σύντομα θα πάρουν το μήνυμα όλοι και πιστεύω οτι το θέμα των τηλεφωνικών απατών θα τελειώσει, γιατί θα εξαρθρωθούν όλες οι οργανώσεις», δήλωσε ο υπουργός, αλλά εξέφρασε την ανησυχία του για αυτά που έρχονται.

«Έρχεται, όμως η ηλεκτρονική απάτη, είπε. Και η ηλεκτρονική απάτη είναι πιο δύσκολη στην εξιχνίαση της. Είναι πιο πονηρή, πιο ύπουλη για τον πολίτη. Και εκεί χρειάζονται κι άλλα μέτρα να πάρουμε για να προστατεύσουμε σε μια εποχή που το διαδίκτυο έχει απλωθεί στην καθημερινή μας ζωή με τις συναλλαγές, να προσέξουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους».