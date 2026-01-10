Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: “Συνεχίζουμε στον δρόμο της κοινής λογικής, για να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ακόμα πιο ψηλά”

Για τη συμπλήρωση 10 χρόνων του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ

Χατζηδάκης: “Συνεχίζουμε στον δρόμο της κοινής λογικής, για να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ακόμα πιο ψηλά”
ΦΩΤΟ: Kostis Hatzidakis (facebook)
DEBATER NEWSROOM

Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε στην πιο κάτω ανάρτηση:

   «10 χρόνια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας! Με αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες, με σημαντικές μεταρρυθμίσεις και με ενίσχυση της θέσης της χώρας. Χαίρομαι που έχω συμμετάσχει σε αυτή την πορεία: Με τη διάσωση της ΔΕΗ, με την εργασιακή μεταρρύθμιση, με την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων, με τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και προχωράμε!

Με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με αυτοκριτική, όπου χρειάζεται, αλλά και με διάθεση να συνεχίσουμε στον δρόμο της κοινής λογικής, για να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ακόμα πιο ψηλά!».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

