Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη: Nτροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη: Nτροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης στάθηκε στα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Αναλυτικά:

Κύριε Μητσοτάκη,

ντροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση.

Αυτή τη φορά ξεπεράσατε τον εαυτό σας.

Πότε ακριβώς είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για «διεθνή νομιμότητα»;

Όταν θα παρακαλάτε τον Ντόναλντ Τραμπ για παρεμβάσεις στα ελληνοτουρκικά;

Όταν θα έχετε αποδεχτεί ότι με τη στάση σας νομιμοποιείτε παντού την κατάλυση του διεθνούς δικαίου και την επικράτηση του δίκιου του ισχυρού;

Ή μήπως όταν θα δούμε την ίδια λογική να στρέφεται και εναντίον Ευρωπαίων ηγετών που δεν υποτάσσονται στον φασισμό της εποχής μας, τον τραμπισμό;

Τελικά, δεν είναι θέμα αρχών.

Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής.

Η σημερινή σας δήλωση είναι ντροπιαστική και επικίνδυνη για τη χώρα.

Όχι στο όνομά μας. Όχι στο όνομα του ελληνικού λαού.

