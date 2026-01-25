Χαρίτσης για το Συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Ενότητα και Μέτωπο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης έστειλε το δικό του μήνυμα για όσα συνέβησαν στο Συνέδριο του κόμματος τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε στην καθιερωμένη του ανασκόπηση της Κυριακής «σε τέτοιες στιγμές, η Νέα Αριστερά πρέπει να σηκώσει τη σημαία της αντεπίθεσης. Και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για ενωτικές κινήσεις πάνω σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα άμεσων αλλαγών. Για «ψωμί και τριαντάφυλλα». Για κοινωνική ισότητα, κλιματική δικαιοσύνη, πολιτική ελευθερία. Η απόφαση του Συνεδρίου μας, μας δίνει ώθηση για να κάνουμε ακριβώς αυτό. Και θα το κάνουμε».

Αναλυτικά:

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Αργοπορημένο το σημερινό σημείωμα λόγω του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς – ζητώ την κατανόησή σας.

1. Φασισμός

Χτες αργά το βράδυ όταν επέστρεψα σπίτι από το συνέδριο της Νέας Αριστεράς παρακολούθησα τα όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και σχετικά πρόσφατα θα έλεγα «αδιανόητα». Αλλά πια δεν είναι. Η ομοσπονδιακή ICE λειτουργεί ως φασιστική πολιτοφυλακή και δολοφονεί άοπλους πολίτες. Εκεί είμαστε.

Κρατώ τη φράση της Alexandria Ocasio-Cortez: ο τραμπισμός είναι δύναμη «εσωτερικής τρομοκρατίας» και η απάντηση σε αυτό μπορεί να είναι μόνο η ενότητα του λαού.

Αυτή είναι η ιστορική στιγμή. Φασισμός εναντίον λαϊκής ενότητας. Στην πιο ισχυρή χώρα του κόσμου.

Αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι εικόνα από το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Η Μαύρη Διεθνής αποκτά ερείσματα σε μια χώρα μετά την άλλη. Επιβάλλει την ατζέντα της: καθημερινός αυταρχισμός, έλεγχος των social media και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατάργηση των βασικών δημοκρατικών κατακτήσεων.

Η AOC έχει δίκιο. Θέλουν να διχάσουν το λαό. Η μόνη απάντηση είναι η ενότητά του. Η αντιφασιστική ενότητα, το αντιφασιστικό μέτωπο της εποχής μας.

2. Κυριάκος Μητσοτάκης: μην τον είδατε στο Νταβός;

Μετά την ωμή διεκδίκηση της Γροιλανδίας, τις απειλές για δασμούς, την ανοιχτή επέμβαση στη Βενεζουέλα, στο Νταβός είδαμε την πρώτη ανοιχτή αμφισβήτηση του τραμπισμού.

Άλλοτε ηχηρή, άλλοτε αμήχανη. Αλλά, πάντως, επιτέλους αντίδραση.

Μια χώρα έλειπε. Γιατί ο πρωθυπουργός της κρύβεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός. Έφταιγε ο καιρός; Όχι.

Η πολιτική της ΝΔ οικοδομείται πάνω στην προσδοκία ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα αναβαθμιστεί ως ο πιο πρόθυμος σύμμαχος του Τραμπ. Οι ελληνικές παλινωδίες γύρω από το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», που στην πράξη νομιμοποιεί τα τραμπικά σχέδια, το επιβεβαιώνουν.

Η ΝΔ δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Έχει επενδύσει πολιτικά στα πρότζεκτ των εξορύξεων από αμερικανικές πολυεθνικές ως «εθνική στρατηγική», στην ιδέα του ακριβού αμερικανικού LNG που βαφτίστηκε ενεργειακή ασφάλεια, στα ντιλ εκχώρησης κρίσιμων υποδομών —όπως στην Ελευσίνα— χωρίς δημόσιο έλεγχο και χωρίς στρατηγικό σχέδιο.

Ακόμα και όταν άλλοι δεξιοί ηγέτες προσπαθούν μια έστω διστακτική επανατοποθέτηση, η ελληνική Δεξιά δεν μπορεί καν να ψελλίσει λέξη.

Γιατί αν μιλήσει, καταρρέει το αφήγημα πάνω στο οποίο κυβερνά: ότι η μονομερής πρόσδεση περνιέται για «ρεαλισμός» και η εξάρτηση για «στρατηγική συμμαχία».

3. ⁠ ⁠Μετά τον «χασάπη», ο κρεοπώλης

Θυμάστε τον κρεοπώλη στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η τραπεζική κάρτα με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα sms στην υπόθεση των υποκλοπών;

Εκείνον που ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, χαρακτήρισε και έναν απλό «βιοπαλαιστή»;

Στη δίκη των υποκλοπών, τα τραπεζικά στοιχεία δείχνουν ότι η κάρτα αυτή είχε κανονική και συνεχή χρήση έως την ημέρα που αποκαλύφθηκε η δράση του Predator στην Ελλάδα και που απομακρύνθηκαν οι servers της Intellexa.

Κάθε μέρα αποδεικνύεται ότι η υπόθεση δεν μπήκε στο αρχείο επειδή δεν υπήρχαν δεδομένα, αλλά επειδή δεν ελέγχθηκαν.

Τη δουλειά που δεν έκανε ο Άρειος Πάγος την κάνουν σήμερα δικαστές πρώτου βαθμού.

Τώρα που η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, έχει κάτι να μας πει η Νέα Δημοκρατία; Δεν νομίζω…

4. Ενότητα και Μέτωπο

Το συνέδριο της Νέας Αριστεράς διέψευσε τα αστεία σενάρια που διακινούνται (σήμερα μια εφημερίδα διαβεβαίωνε ότι θα είμαι υποψήφιος -με τον Νάσο Ηλιόπουλο- στο ΠΑΣΟΚ! – έλεος!).

Τέσσερις μέρες πλούσιου και γόνιμου διαλόγου με συντρόφισσες και συντρόφους σε μια κατάμεστη αίθουσα. Με έναν διπλό στόχο: την ενότητα και ισχυροποίηση του κόμματός μας και ένα πρόγραμμα μάχης για την ανατροπή της Δεξιάς και την ανάσχεση του τραμπισμού στη χώρα.

Η πολιτική απόφαση του συνεδρίου επιβεβαιώνει την ιδρυτική πράξη της Νέας Αριστεράς: ότι η σύγχρονη ριζοσπαστική και ανανεωτική Αριστερά έχει ως κύριο μέλημα τη συγκρότηση ενός μεγάλου, ανοιχτού, μετώπου απέναντι στη Δεξιά.

Ένα μέτωπο της Αριστεράς, της οικολογίας, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας.

Είμαστε σε μια ιστορική στιγμή. Που όλα είναι ρευστά. Που αν δεν δράσουμε με όρους κατεπείγοντος το μαύρο σκοτάδι θα απλωθεί στις ζωές μας.

Σε τέτοιες στιγμές, η Νέα Αριστερά πρέπει να σηκώσει τη σημαία της αντεπίθεσης. Και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για ενωτικές κινήσεις πάνω σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα άμεσων αλλαγών. Για «ψωμί και τριαντάφυλλα». Για κοινωνική ισότητα, κλιματική δικαιοσύνη, πολιτική ελευθερία.

Η απόφαση του Συνεδρίου μας, μας δίνει ώθηση για να κάνουμε ακριβώς αυτό. Και θα το κάνουμε.