Χάρης Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη

«Το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική. Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί ”αστάθειας” που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της Κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, με τίτλο ΑΠΕΝΑΝΤΙ, ο Χάρης Δούκας προσθέτοντας ότι «οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας. Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ».

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Συντονιστικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι «η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα».

«Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή» υπογραμμίζει και επισήμαίνει ότι διαφορετικά «τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό».

