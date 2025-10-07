Χαρδαλιάς: “Η Δυτική Αττική αποτελεί μια σταθερή προτεραιότητα για τη διοίκησή μας”

Τρία σημαντικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπλασης και υποδομής στον Δήμο Φυλής, με χρηματοδότηση ύψους 23,9 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, δρομολόγησε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, σηματοδοτώντας τη μέριμνα της περιφερειακής Αρχής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

Πρόκειται για τη μεγάλη αστική ανάπλαση στο κέντρο των Άνω Λιοσίων και τη Ζωφριά, σε έκταση 44.000 τ.μ. με πεζοδρομήσεις, δεντροφυτεύσεις, τοποθετήσεις ραμπών κ.ά., προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ από πόρους της Περιφέρειας.

Για αυτό το έργο, το οποίο περιλαμβανεται στις 280+1 μεγάλες παρεμβάσεις που έχει προγραμματίσει η περιφερειακή Αρχή προκειμένου να αλλάξει την όψη τής Αττικής μέχρι το τέλος του 2028, ο κ. Χαρδαλιάς υπέγραψε την απόφαση της ένταξής του στην σχετική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τη Δυτική Αττική.

Επίσης, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ», Γιώργος Κορμάς και Δημήτρης Φραγκάκης, υπέγραψαν τις συμβάσεις για την κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στην περιοχή Πανοράματος Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, ύψους 9,9 εκατ. ευρώ.

Το έργο κρίθηκε αναγκαίο, καθώς οι πυρκαγιές του 2023 κατέστρεψαν τη φύτευση στο 90% της λεκάνης απορροής του ρέματος Κατερινέζα, με αποτέλεσμα την αποψίλωση του εδάφους και τη μείωση της απορροφητικότητάς του. Στο πλαίσιο των εργασιών, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου αγωγών και φρεατίων ομβρίων στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Τέλος, υπεγράφη και η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και χώρων, καθώς και για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στον Δήμο Φυλής.

Με χρηματοδότηση 8,7 εκατ. ευρώ από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής θα αντικατασταθούν παλαιά φωτιστικά συστήματα με νέας τεχνολογίας LED σε δημοτικά κτίρια, σχολεία, χώρους άσκησης και αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ θα αναβαθμιστεί ο οδοφωτισμός με αντικατάσταση περίπου 4.500 φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς του ΔΕΔΔΗΕ, ανανέωση των καλωδιώσεων και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 2,4 MW στο Δημοτικό Κτήμα Φυλής, για παραγωγή καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας.

«Από την πρώτη περίοδο της θητείας μας, δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Δυτική Αττική είναι μια από τις βασικότερες προτεραιότητές μας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε: «Σε αυτήν την κατεύθυνση αξιοποιούμε συστηματικά κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής της περιοχής, που για χρόνια έμεινε παραμελημένη. Αυτή τη βούλησή μας αποτυπώνει, εξάλλου, και το ολιστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 545 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Αττική, που ανακοινώσαμε ήδη από τον Ιανουάριο του 2024».

Αναφερόμενος στα τρία μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στον Δήμο Φυλής, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια «επενδύει σε έργα ουσίας, έργα που προστατεύουν, αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο δήμαρχος Φυλής ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Χαρδαλιά για τη δρομολόγηση αυτών των ουσιαστικών έργων για τους πολίτες σημειώνοντας: «Πλέον, γίνεται πραγματικότητα η πλήρης αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας, ενώ ολοκληρώνεται η ενεργειακή μας αυτοτέλεια μέσα από ένα έργο που μας φέρνει στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ο Δήμος των Βρυξελλών από όλη την Ευρώπη επέλεξε τον Δήμο Φυλής σαν “δίδυμη πόλη” στον τομέα της ενεργειακής αυτοτέλειας».

Ο κ. Παππούς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο αστικής ανάπλασης, καθώς όπως είπε ήταν μία προσωπική δέσμευση για «ένα έργο που χρωστάγαμε στους συνδημότες μας και με την ολοκλήρωσή του θα αλλάξει η εικόνα της πόλης, τόσο στο κέντρο όσο και στη Ζωφριά, που αποτελεί πληθυσμιακά τη μεγαλύτερη συνοικία του Δήμου μας».