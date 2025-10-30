Χαρδαλιάς: «Η ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου είναι εθνικό στοίχημα»

«Εθνικό στοίχημα» χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς την ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου απευθύνοντας χαιρετισμό στο 4ο Οικονομικό συνέδριο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», με τον τίτλο «Αυτάρκης και ανταγωνιστική ελληνική οικονομία», που διοργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο κ. Χαρδαλιάς, ανεφερε οτι η Αττική σήμερα είναι ένας τόπος που προχωρά μπροστά με ρυθμό και ρεαλισμό, με στρατηγική εξωστρέφειας, με συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και με όλες τις μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου. «Γιατί, η ανάπτυξη για εμάς δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι δρόμοι και υποδομές, είναι θέσεις εργασίας, είναι κοινωνική μέριμνα, είναι περιβάλλον και ποιότητα ζωής, είναι ισότιμη φροντίδα και για τις 66 γειτονιές μας. Είναι, τελικά, εμπιστοσύνη» σημείωσε ο ίδιος.

Ο περιφερειάρχης έκανε μνεία στην «αλματώδη πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια», αλλά και στον μετασχηματισμό της Αττικής μέσω των 280+1 έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια. Έργα που, όπως είπε, αλλάζουν σταδιακά την εικόνα της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας, θωρακίζοντας το Λεκανοπέδιο απέναντι στην κλιματική κρίση και βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

«Η Ελλάδα του 2025 δεν θυμίζει σε τίποτα τη χώρα της αβεβαιότητας και της κρίσης, του διχασμού και της οπισθοδρόμησης» παρατήρησε, προσθέτοντας: Δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τις προοπτικές της. Είναι μια χώρα που λειτουργεί ως παράδειγμα ανθεκτικότητας, συνέπειας και μεταρρυθμιστικής τόλμης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με συλλογική, εθνική προσπάθεια, η Ελλάδα ανάκτησε την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές, μείωσε την ανεργία και ενίσχυσε την εξωστρέφεια, διαμορφώνοντας ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο».

Και πρόσθεσε: «Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Μητροπολιτική Αττική βρίσκεται στην πρώτη γραμμή: με έργα, υποδομές και στρατηγική εξωστρέφειας, συμβάλλει καθοριστικά σε μια εθνική πορεία που δεν βασίζεται πια στην ανάκαμψη αλλά στη μόνιμη, βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου αποτελεί εθνικό στοίχημα καθώς εδώ ζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, εδώ παράγεται το 48% του ΑΕΠ, δημιουργείται το 43% των θέσεων εργασίας και συγκεντρώνεται πάνω από το 50% της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας».

Στην τοποθέτησή του ο περιφερειάρχης ανέδειξε επίσης, τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης σε όλη την Αττική και τόνισε τη φιλοσοφία της νέας διοίκησης, που βασίζεται στη δράση, στη συνεργασία και στα μετρήσιμα αποτελέσματα. Όπως επισήμανε, «η Περιφέρεια δεν υπόσχεται – υλοποιεί», ξεμπλοκάροντας έργα που για χρόνια παρέμεναν στάσιμα,

«Στην Περιφέρεια», πρόσθεσε «δουλεύουμε με σχέδιο, συνέπεια και ρεαλισμό. Με 280+1 έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη, σε κάθε Δήμο και κάθε γειτονιά, αλλάζουμε σταδιακά έως το 2028 την εικόνα του τόπου μας, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας, την παράδοση στους πολίτες μιας πιο ασφαλούς, λειτουργικής και ανθρώπινης Αττικής, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς στο Νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, ένα έργο – ορόσημο «που η παρούσα Περιφερειακή Αρχή παρέλαβε στα πρόθυρα της απένταξης και με συντονισμένες ενέργειες εξασφάλισε από την Κομισιόν χρηματοδότηση ύψους 370 εκατ. ευρώ. Ένα έργο το οποίο συνδυάζει πράσινο, πολιτισμό και καινοτομία και που πρόκειται να παραδοθεί στους πολίτες μέχρι το τέλος του 2028. Επανασυνδέουμε την πόλη μας με το παράκτιο μέτωπο έπειτα από 60 ολόκληρα χρόνια. Το “Αέναον” αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας μας για το πώς ο δημόσιος χώρος μπορεί να γίνει φορέας βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ζωής, προσφέροντας παράλληλα νέες προοπτικές στην επιχειρηματικότητα και το τουριστικό προϊόν της περιοχής».

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια αξιοποιεί στο έπακρο τα εργαλεία του ΕΣΠΑ 2021-2027, με υψηλούς δείκτες απορρόφησης και προτεραιότητα. «Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, 861 πράξεις έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027”, συνολικού προϋπολογισμού 925 εκατ. ευρώ, οι οποίες υλοποιούνται μέσω 1.263 συμβάσεων» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης επιχειρηματικότητας για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής, έχουν ήδη υποβληθεί 1.213 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, το σύνολο των αιτήσεων, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και αξιολογηθεί έως το τέλος του έτους.

«Γνώμονάς μας είναι η πίστη πως η ανάπτυξη χτίζεται από τη βάση προς την κορυφή, χτίζεται πρωτίστως από τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το δόγμα υπηρετούμε, με αυτή την αρχή πορευόμαστε» κατέληξε ο περιφερειάρχης Αττικής.