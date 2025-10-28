Χαρδαλιάς: «Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα υπερηφάνειας και εθνικής αυτογνωσίας»

Στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου παρακολούθησε τη δοξολογία και ακολούθως την παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Στο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα υπερηφάνειας και εθνικής αυτογνωσίας. Ένα ζωντανό παράδειγμα θάρρους, ενότητας και πίστης στα ιδανικά της Ελευθερίας.

Σήμερα, σε μια εποχή παγκόσμιων αναταράξεων και γεωπολιτικών προκλήσεων, το διαχρονικό “ΟΧΙ” των Ελλήνων μας δείχνει τον δρόμο της ευθύνης, της αξιοπρέπειας και της συλλογικής δύναμης.

Μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική ισχύς ενός λαού πηγάζει από την ενότητά του και την ισχυρή του βούληση να υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση τις αρχές και τις αξίες του.

Με σεβασμό στο παρελθόν και επίγνωση της ευθύνης μας για το παρόν και το μέλλον, συνεχίζουμε ενωμένοι απέναντι σε κάθε πρόκληση – για μια Ελλάδα ισχυρή, ασφαλή και περήφανη, αντάξια της Ιστορίας της.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες!»

Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Χαρδαλιάς παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσης στην Αγία Βαρβάρα και παρέστη, μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης Λάμπρο Μίχο, στην επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία Ηρώων, όπου κατέθεσε στεφάνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθως, ο Περιφερειάρχης Αττικής παρακολούθησε την παρέλαση μαθητών και μαθητριών, μελών πολιτιστικών συλλόγων, τοπικών φορέων και αντιστασιακών οργανώσεων και αφού συνεχάρη θερμά όλους τους συμμετέχοντες, δήλωσε:

«Το δικό τους “ΟΧΙ” η δική μας παρακαταθήκη, η δική μας έμπνευση, η δική μας προσπάθεια ενάντια σε οτιδήποτε μας πληγώνει. Εδώ από την Αγία Βαρβάρα, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλη τη Δυτική Αθήνα, σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα».