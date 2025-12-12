Χαρακόπουλος: «Μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup»

«Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της ήταν και παραμένει κόμμα λαϊκό, κόμμα δημοκρατικό, κόμμα πατριωτικό. Κι αυτό το αποδεικνύει διαχρονικά με το έργο και την προσφορά της στον ελληνικό λαό», σημείωσε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την εισηγητική του ομιλία στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ.

Ο κ. Χαρακόπουλος προσέθεσε ότι «ως είθισται, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα συνεδριάζει πριν την έναρξη της συζητήσεως του προϋπολογισμού του ερχόμενου έτους. Μια στιγμή κατά την οποία η ΝΔ ευρισκόμενη στην εξουσία ήδη άνω των έξι ετών, έχει επιτύχει τεράστια βήματα στην πορεία ανασυγκρότησης της χώρας, γεγονός που αναγνωρίζεται και επαινείται από τους εταίρους μας στην ΕΕ αλλά και τους διεθνείς θεσμούς της αγοράς. Ύψιστη τιμητική απόδειξη της εμπιστοσύνης των εταίρων μας στο έργο που έχει παραχθεί και στις θετικές προοπτικές της χώρας, είναι και η επιλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup. Ποιος, αλήθεια, θα το φανταζόταν αυτό πριν από μια δεκαετία; Εμείς, οι σχεδόν αποσυνάγωγοι, εξαιτίας της ανευθυνότητας των λαϊκιστών που άρπαξαν με ψευδείς υποσχέσεις τα ηνία της εξουσίας, να φθάσουμε σήμερα να έχουμε τον υπουργό Οικονομικών μας επικεφαλής της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης».

Η επιτυχία της στοχοπροσήλωσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ακολούθως, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ υπογράμμισε ότι «επειδή η παρούσα συγκυρία ίσως θολώνει την μεγάλη εικόνα, έχουμε χρέος να κάνουμε διαρκώς τον απολογισμό μας. Από πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Ποια ήταν η Ελλάδα το 2019 και ποια είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι που αποτυπώνεται με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο στον προϋπολογισμό του 2026. Που δείχνει μια χώρα που όχι μόνον δεν είναι σε κρίση, όχι μόνον δεν είναι το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης, αλλά είναι ένα κράτος:

Που μπορεί να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του τόσο στις διεθνείς συναλλαγές του όσο και απέναντι στους πολίτες του.

Που μπορεί να ενισχύει τους αδύναμους συμπολίτες μας και την μεσαία τάξη, αλλά και να αναβαθμίζει την άμυνά του.

Που μπορεί να λαμβάνει μέτρα για τη βραδυφλεγή βόμβα του δημογραφικού, αλλά και

Να πετυχαίνει ιστορικές ενεργειακές συμφωνίες που καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Κι όλα αυτά γίνονται με συστηματική εργασία, με λεπτομερή σχεδιασμό, με συνέπεια και στοχοπροσήλωση που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση της ΝΔ, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ευήκοα ώτα στον αγροτικό κόσμο

Ο Θεσσαλός πολιτικός επισήμανε, επίσης, ότι «αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας και της αυτοπεποίθησης οφείλουμε και εμείς, ως βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης, να το επικοινωνούμε διαρκώς στην κοινωνία, στις περιφέρειές μας. Να μιλούμε για τα επιτεύγματα του κυβερνητικού έργου, που αναγνωρίζονται στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τον πάντα επικίνδυνο λαϊκισμό, με την ισοπεδωτική και ενίοτε ακόμη και συκοφαντική του υπονόμευση. Κανείς, βεβαίως, δεν θα υποστηρίξει ότι όλα είναι ιδανικά. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Και απαιτούν λύσεις. Όπως αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο. Ο οποίος ήταν και είμαι βέβαιος ότι παραμένει ο δικός μας κόσμος. Γιατί μόνον η ΝΔ έμπρακτα έχει αποδείξει ότι έχει ευήκοα ώτα στα ζητήματα της πρωτογενούς παραγωγής και της περιφέρειας. Και τώρα, μόνο η ΝΔ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να δώσει λύσεις, εφόσον προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου με ιεραρχημένες προτάσεις οι εκπρόσωποι των αγροτών, μόλις οριστούν από τους ίδιους τους αγρότες. Για όλα αυτά είχαμε την ευκαιρία μιας ζωηρής είναι η αλήθεια, αλλά ουσιαστικής και χρήσιμης συνεδρίασης οι βουλευτές των αγροτικών περιοχών με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».

Παράλληλα, ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι «η σημερινή συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, λίγες ώρες πριν την κορυφαία συζήτηση του προϋπολογισμού. Σε δύσκολες κοινοβουλευτικά περιόδους, στην εποχή των επώδυνων μνημονίων, υπενθυμίζονταν ότι η υπερψήφιση του προϋπολογισμού ενέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Σήμερα ψήφο εμπιστοσύνης στον αναπτυξιακό προϋπολογισμό της χώρας, στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης δεν δίνει μόνο η σιωπηλή, η ήρεμη πλειοψηφία της κοινωνίας, που αναγνωρίζει τα άλματα που έχουν γίνει, αλλά και το Eurogroup, κι οι διεθνείς οίκοι που αναβαθμίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Ασφαλώς και δεν εξέλειπαν τα προβλήματα. Δεν έχουν ποτέ τελειωμό τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου, κατά τον κυρ Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και γι’ αυτό είναι κρίσιμος ο αμφίδρομος ρόλος του βουλευτή, που μεταφέρει τα μηνύματα των πολιτών προς την κυβέρνηση. Για να γίνεται αντιληπτός ο πραγματικός σφυγμός της κοινωνίας, αλλά και για να δίνονται εγκαίρως λύσεις.

Να προλαβαίνουμε πριν διογκωθεί το πρόβλημα, πριν καταστεί δύσκολα διαχειρίσιμο. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που τόσο η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα εν συνόλω όσο και οι βουλευτές των Διαρκών Επιτροπών πρέπει να συνεδριάζουν σε τακτά διαστήματα και οι υπουργοί να έχουν ανοιχτές πόρτες και αυτιά. Για να διατυπώνονται οι απόψεις των βουλευτών, σε αυτό που χαρακτηρίσαμε ως ενεργότερη δημιουργική συμμετοχή στην άσκηση εξουσίας, στην επίλυση των προβλημάτων, προς όφελος εν τέλει των πολιτών που με δική τους εντολή βρισκόμαστε στο Κοινοβούλιο», κατέληξε.