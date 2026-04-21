Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ: Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τη συμμετοχή στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση την Τρίτη ότι το Ιράν ήταν αναστατωμένο από αυτό που χαρακτήρισε ανάμεικτα μηνύματα από τους Αμερικανούς.

«Δεν οφείλεται σε αναποφασιστικότητα, αλλά στο ότι αντιμετωπίζουμε αντιφατικά μηνύματα και συμπεριφορές, καθώς και απαράδεκτες ενέργειες από τον Αμερικανό ομόλογό του», είπε.

Όσον αφορά την επιθετικότητα των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών πλοίων, ο Μπαγκάεϊ δήλωσε ότι η επίθεση σε ιρανικά πλοία και στο εμπόριο στην ανοιχτή θάλασσα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της θαλάσσιας πειρατείας και της κρατικής τρομοκρατίας.

Τονίζοντας τη δυσπιστία του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι η ενέργεια των ΗΠΑ στην επίθεση σε ιρανικά πλοία συνιστά θαλάσσια πειρατεία και κρατική τρομοκρατία. Αυτές οι ενέργειες που ανέλαβαν οι ΗΠΑ, όταν συνδυάσουμε αυτά τα σημεία, θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προθέσεις των ΗΠΑ. Δυσπιστήσαμε απέναντι στις ΗΠΑ από την αρχή. Κατά τη διάρκεια των σαράντα ημερών ανιδιοτελούς άμυνας της χώρας, ο επιτιθέμενος δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους του, παρά τα πολλά εγκλήματα που διέπραξε. Μας προκάλεσαν μεγάλη ζημιά σε αυτόν τον πόλεμο, μαρτύρησαν τον ηγέτη μας και τους διοικητές μας, αλλά με την σθεναρή αντίσταση του λαού και των ενόπλων δυνάμεων, δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό δίκτυο, ο Μπακάι θεώρησε την παρουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στις διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν ως έκφραση της υπεύθυνης προσέγγισης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προσθέτοντας ότι η διπλωματική διαδικασία πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και ότι κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καταλήγει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, θα λάβει την απαραίτητη απόφαση.

Διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τη συμμετοχή στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ. Όποτε οι συνομιλίες γίνουν προσανατολισμένες στην επίτευξη αποτελεσμάτων, το Ιράν θα αποφασίσει να συμμετάσχει σε αυτές.

Ο Μπαγκάεϊ είπε ότι ως διπλωματικός μηχανισμός, έχουμε καθήκον να μιλάμε ξεκάθαρα στον λαό μας. Αν εξετάσουμε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να αυξήσουμε τον επικοινωνιακό μας αλφαβητισμό, θα διαπιστώσουμε ότι αυτά τα μέσα ενημέρωσης έχουν πει πολλά ψέματα και, όποτε λάβουμε μια απόφαση, σίγουρα θα ενημερώσουμε τον λαό.