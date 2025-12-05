Αυτιάς: «Εντός 12 εβδομάδων και στο 95% οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει αποζημιώσεις σε κράτη-μέλη που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, αν το αίτημα για βοήθεια κατατεθεί εντός των πρώτων 12 εβδομάδων από τη στιγμή της πρώτης ζημιάς».

Την απάντηση αυτή που του έδωσε ο Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ραφαέλε Φίτο, απαντώντας σε ερώτησή του, κοινοποιεί με ανακοίνωσή του, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς με αφορμή «τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων 48 ωρών, σε πολλές περιοχές της χώρας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και των ζημιών που έχουν προκληθεί».

Το ύψος της αποζημίωσης φτάνει έως το 95% και μπορεί να υπάρξει πρόσθετη προχρηματοδότηση ύψους 25%, σημειώνεται.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου στην ερώτησή του κ. Αυτιά για την παροχή αποζημιώσεων σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ισχύουν τα εξής: