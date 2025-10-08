Αυστηρή απάντηση διπλωματικών πηγών στη Ζαχάροβα – «Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο»

Τη δική τους απάντηση στα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα έστειλαν διπλωματικές πηγές της Ελλάδας.

“Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων” ανέφεραν διπλωματικές πηγές, και υπενθύμισαν ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Για την ατυχή αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, υπογραμμίζουμε ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα” σημείωσαν οι διπλωματικές πηγές, και παρέπεμψαν στη διεθνή κοινότητα, η οποία “έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών”.

Οι διπλωματικές πηγές παρέπεμψαν επίσης και σε δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ και κατέληξαν: “Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζουμε η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Ας αναλογιστούμε όλοι ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις”.

Μαρία Ζαχάροβα: Προκλητική ανάρτηση κατά της Ελλάδας – Στηρίζει Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία

Σε μια προκλητική ανάρτηση προχώρησε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Telegram.

Συγκεκριμένα, θέλοντας να επικρίνει τις δηλώσεις της υπουργού Εξωτερικών της Φινλανδία Ελίνα Βάλτονεν, ότι η Μόσχα παραβίασε τις αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι για τις διεθνείς σχέσεις.

Αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν: “Οι ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν καθεμία από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι. Τις ίδιες αρχές που βοήθησε να αναπτυχθούν πριν από πενήντα χρόνια”.

Ένα απροκάλυπτο ψέμα, ένα ψέμα στο οποίο όλοι έχουν συνηθίσει. Ωστόσο, η Βάλτονεν έχει δίκιο: οι αρχές του Ελσίνκι πριν από μισό αιώνα πράγματι παραβιάζονται. Και παραβιάζονται από εκείνους που τις υπέγραψαν – τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθούν μερικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα.

Αρχή Ι. Κυρίαρχη ισότητα, σεβασμός των δικαιωμάτων που είναι εγγενή στην κυριαρχία: 1974. Η επέμβαση της Χούντας των Μαύρων Συνταγματαρχών στην Ελλάδα στη διεθνική σύγκρουση στην Κύπρο, μια προσπάθεια προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχή ΙΙ. Μη χρήση βίας ή απειλής βίας: 1999. Βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ χωρίς εντολή του ΟΗΕ.

Αρχή ΙΙΙ. Απαραβίαστο των Συνόρων: 2008. Αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από τις δυτικές χώρες χωρίς τη συγκατάθεση της Σερβίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχή IV. Εδαφική Ακεραιότητα των Κρατών: 1991-1992. Η αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας από τη Γερμανία στο αποκορύφωμα της εθνοτικής σύγκρουσης στη Γιουγκοσλαβία, επιταχύνοντας τη διάλυση του νοτιοσλαβικού κράτους.

Αρχή V. Ειρηνική Επίλυση Διαφορών: 1995. Επιχείρηση Καταιγίδα: Παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του ΟΑΣΕ και τρίτων μερών στην εθνοτική σύγκρουση μεταξύ Κροατίας και Δημοκρατίας της Σερβικής Κράινα, το Ζάγκρεμπ απέρριψε μια ειρηνική επίλυση και κατέφυγε σε εθνοκάθαρση.

Αρχή VI. Μη Επέμβαση στις Εσωτερικές Υποθέσεις: 2014. Διαμαρτυρίες «Μαϊντάν» με δυτική καθοδήγηση και υποστήριξη για το πραξικόπημα στην Ουκρανία.

Αρχή VII. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων: Δεκαετία του 2000. Λειτουργία μυστικών φυλακών της CIA στη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Αρχή VIII. Ίσα Δικαιώματα και Αυτοδιάθεση των Λαών: 1991. Το Γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο αρνήθηκε στους Κορσικανούς το δικαίωμα σε ξεχωριστή εθνική ταυτότητα και απαγόρευσε τη φράση «λαός της Κορσικής».

Αρχή IX. Συνεργασία μεταξύ Κρατών: Μέχρι το 2018, η Ελλάδα μπλόκαρε διεθνείς πρωτοβουλίες που στόχευαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας (λόγω μιας ανεπίλυτης διαφοράς για το όνομα).

Αρχή X. Εκπλήρωση Υποχρεώσεων βάσει του Διεθνούς Δικαίου με Καλή Πίστη: Από το 1965 έως το 2024. Η περιφρόνηση των διεθνών νομικών υποχρεώσεών της από τη Βρετανία και η κατοχή του νησιού Τσάγκος (Μαυρίκιος) στον Ινδικό Ωκεανό.

Υ.Γ. Όπως ίσως μαντεύετε, η Ελίνα δεν είναι, και δεν ήταν ποτέ, διπλωμάτης, ούτε από πτυχίο διπλωματίας ούτε από την εργασιακή της εμπειρία. Είναι τεχνολόγος, διευθύντρια εκδηλώσεων πόλης, χρηματοδότης – αλλά δεν είναι ειδικός διεθνών σχέσεων. Η Δυτική Ευρώπη δεν χρειάζεται επαγγελματίες σε ηγετικές θέσεις. Όλοι κατανοούν τη θέση της ΕΕ στο παγκόσμιο σύστημα, που ελέγχεται από τη γυναικολόγο Ούρσουλα».