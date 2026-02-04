Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Αύριο ο Μητσοτάκης στην Εθνική Πινακοθήκη για τις υπηρεσίες Hellenic Heritage

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την Πέμπτη (05/02)

Αύριο ο Μητσοτάκης στην Εθνική Πινακοθήκη για τις υπηρεσίες Hellenic Heritage
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη (05/02) στις 12:00 θα μιλήσει στην παρουσίαση των καινοτόμων υπηρεσιών Hellenic Heritage, για την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και την καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού στην Εθνική Πινακοθήκη.

Στις 17:00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal.

