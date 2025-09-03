Ανδρουλάκης στην εκδήλωση για τα 51 χρόνια του ΠΑΣΟΚ: «Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 51α γενέθλια του κόμματος ανέφερε αρχικά ότι «είναι εδώ όλες οι γενιές της δημοκρατικής παράταξης. Σήμερα γιορτάζουν χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Το κίνημα γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της προδοσίας της Κύπρου, ένα κίνημα που έδωσε φωνή στον απλό λαό».

Παράλληλα, όπως ανέφερε: «Η σημερινή επέτειος αποτελεί εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας γίνει η αφετηρία μίας νέας αξιακής και ηθικής επανάστασης απέναντι στην διαφθορά και την παρακμή ενός κλειστού συστήματος εξουσίας του κυρίου Μητσοτάκη. Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν».