Ανδρουλάκης: “Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου”

Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την αναγκαιότητα η ηγεσία της Ευρώπης να αναλάβει πρωτοβουλίες για να λήξει ο πόλεμος στο Ιράν κι επέμεινε στη πρόταση πως πρέπει να μειωθούν ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και «όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ», όπως δηκτικά σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου. Τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «το ΠΑΣΟΚ, στην Ελλάδα, πρότεινε να υπάρξει μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος».