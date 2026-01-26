Ανδρουλάκης: “Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων” – Το μήνυμα του για την έκρηξη στο εργοστάσιο της “Βιολάντα”

Συλλυπητήριο μήνυμα για τους νεκρούς εργαζόμενους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ:

Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες των εργατριών, που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους.

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.