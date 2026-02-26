Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ζητάει εξεταστική το ΠΑΣΟΚ – “Ήττα της ΝΔ η απόφαση του δικαστηρίου”

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης για τις υποκλοπές έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στον απόηχο της απόφασης, ο κ. Ανδρουλάκης προανάγγειλε παράλληλα κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με αίτημα την λογοδοσία όλων «όσο ψηλά και αν βρίσκονται». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη «υπόθεση-σταθμό», κάνοντας λόγο για «νίκη και δικαίωση» του αγώνα που, όπως είπε, ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, μίλησε για «τεράστια ήττα της Ν.Δ. και της κυβέρνησης», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ήττα του παρακράτους» που «οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε επίσης ότι θα επιδιώξει συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως στη Βουλή «σε επίπεδο αρχηγών», ώστε, όπως ανέφερε, να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός. Παράλληλα προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι θα συνεχίσει «μέχρι τέλους» και ότι, κατά την εκτίμησή του, «θα λογοδοτήσουν όλοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Predator: Οι ποινές των 4 καταδικασμένων για τις υποκλοπές

Ποινή 126 χρόνων και 8 μήνες με εκτιτέα τα 8 που είναι και το «ταβάνι» με βάση τον Ποινικό Κώδικα επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τους 4 καταδικασθέντες στην υπόθεση “Predator”.

Το δικαστήριο απέρριψε την χορήγηση ελαφρυντικών στους οποίους επέβαλε κατά συγχώνευση ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών με 8 χρόνια από αυτά να είναι εκτιτέα.

Ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ανακοίνωσε την ετυμηγορία του κρίνοντας ενόχους τους ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος αποδείχθηκε την εισαγγελική πρόταση και χαρακτήρισε κάποιες πράξεις που αφορούν 87 τηλέφωνα, σε διαπραχθείσες κατά συρροή και όχι κατ’ εξακολούθηση, όπως τους αποδόθηκε αρχικά.

Σύμφωνα με την απόφαση που ανέγνωσε ο κ. Ασκιανάκης, οι τετελεσμένες πράξεις αφορούν τα τηλέφωνα του κ. Κουκάκη και της κ. Σιφορντ καθώς και άλλα τρία πρόσωπα τα οποία, όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία είχαν πατήσει το link- δόλωμα. Οι απόπειρες για τις οποίες κρίνονται ένοχοι αφορούν 82 πράξεις (τηλέφωνα).