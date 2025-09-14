Ανδρουλάκης για το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής μπάσκετ: «Μας κάνατε υπερήφανους»

O Νίκος Ανδρουλάκης σε δημοσίευση του αναφέρει «μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η ‘επίσημη αγαπημένη’, ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Eurobasket», μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του για την τρίτη θέση στο Eurobasket «στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία».

«Μάς κάνατε περήφανους!», καταλήγει.