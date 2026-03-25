Ανδρουλάκης: «Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα»

«Η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του Ελληνισμού. Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα .

Σημείωσε ότι οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό κι αυτό αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα. «Έχουμε χρέος κι εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε:

«Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία.

Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».