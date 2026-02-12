Αλλαγές στη Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα νέα εκπρόσωπος Τύπου, ο Τζανακόπουλος γραμματέας ΚΟ

Για τον καλύτερο συντονισμό δράσης, μετά το συνέδριο αποφασίστηκαν αλλαγές στην εκπροσώπηση της Νέας Αριστεράς. Η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα ορίστηκε νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς. Ο βουλευτής Αθήνας Δημήτρης Τζανακόπουλος αναλαμβάνει γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης (12/02), αναφέρεται: «Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι νέα Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα. Παράλληλα, τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος».

Ποια είναι η Πέτη Πέρκα

Η κ. Πέρκα, πολιτικός μηχανικός με πτυχίο από το ΑΠΘ και μεταπτυχιακές σπουδές στα Συγκοινωνιακά, καταγόμενη από τη Φλώρινα, έχει μακρά πορεία στην Αριστερά και στα κοινωνικά κινήματα. Έχει υπηρετήσει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΝ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας της ΕΜΔΥΔΑΣ, καθώς και μέλος οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στο επαγγελματικό της έργο περιλαμβάνεται εμπειρία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε δημοτικές κινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, έχει αναλάβει τη θέση της γενικής γραμματέα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και της γενικής γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας στο υπουργείο Οικονομικών. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2023 υπηρέτησε ως βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ενώ ταυτόχρονα ήταν αναπληρώτρια τομεάρχης για τα θέματα Μεταφορών και Περιβάλλοντος-Ενέργειας. Μετά τις εκλογές του 2023 επανεκλέχθηκε και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους συμμετείχε στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, αναλαμβάνοντας καθήκοντα γραμματέα.

Σήμερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κ. Πέρκα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπροσώπησης Τύπου. Παράλληλα, συμμετέχει σε πρωτοβουλίες όπως το κίνημα «March to Gaza Greece» και σε διεθνείς ανθρωπιστικές δράσεις. Είναι μητέρα δύο παιδιών.