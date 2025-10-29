Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει τους 30 πρώτους στενούς συνεργάτες του και ετοιμάζει την παρουσίαση της “Ιθάκης”

Αύριο Πέμπτη 30/10 ή το αργότερο την Παρασκευή 31/10 αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας τους 30 πρώτους συνεργάτες του, δηλαδή τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του “Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας”.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το Συμβούλιο θα απαρτίζεται από 45 μέλη, που θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές με αναγνωρισμένο έργο εντός και εκτός Ελλάδας και πανεπιστημιακοί,

Στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι το Ινστιτούτο να λειτουργήσει ως δεξαμενή σκέψης (think tank) που θα παράγει προτάσεις για τη σύγχρονη πολιτική.

Μεταξύ των προσώπων που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Γιάννης Δρόσος, η επί πολλά στέλεχος της Κομισιόν, Ζωρζέτα Λάλη, η πρώην αντιστράτηγος της Αστυνομίας, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο οικονομικός αναλυτής και αρθρογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να εκδώσει το βιβλίο του “Ιθάκη”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει προς το τέλος Νοεμβρίου.

Το βιβλίο περιλαμβάνει προσωπικούς διαλόγους, πολιτικές αναφορές και στοχασμούς τόσο για τη διαδρομή του, όσο και για πρόσωπα με τα οποία συμπορεύθηκε ή συγκρούστηκε.

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του, ο πρώην πρωθυπουργός προγραμματίζει να κάνει σειρά περιοδειών σε όλη την Ελλάδα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη -ανακοινώσιμη τουλάχιστον- απόφαση για την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος.