Αιχμές Κακλαμάνη κατά Κικίλια μετά την δήλωση για το παιδί του λιμενικού στο Άστρος: “Οι υπουργοί να κοιτούν τα υπουργεία τους”

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σχολίασε την δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια που κάλεσε την Βουλή να “υιοθετήσει” το παιδί του λιμενικού που έχασε την ζωή του στο Άστρος.

Στην συνομιλία του με τους πολιτικούς συντάκτες στη Βουλή, ο κ. Κακλαμάνης μίλησε για αυτονόητη στήριξη στο παιδί που έχασε τον πατέρα του και ζήτησε από τους υπουργούς “να μην χτυπούν πόρτες που είναι ήδη ανοιχτές και να παραμείνουν προσηλωμένοι στα υπουργεία τους”.

Ερωτηθείς, με αφορμή τις δηλώσεις Βασίλη Κικίλια, ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε πως «δεν με ενόχλησε κάτι» και με νόημα πρόσθεσε ότι «οι υπουργοί καλό είναι να κοιτούν τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοικτές πόρτες. Πράγματι ο Βασίλης ,με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι αυτό είναι αυτονόητο».

«Από το 2010 με ομόφωνη απόφαση τότε, η Βουλή είχε αποφασίσει για τους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος των Ενόπλων Δυνάμεων, να στηρίζει τα παιδιά τους οικονομικά. Το 2011 το μέτρο επεκτάθηκε γενικότερα σε όλους τους ένστολους. Για οικογένειες πεσόντων με ένα παιδί το ποσό είναι 10.000 ευρώ ετησίως, 18.000 ευρώ για δύο, 21.000 ευρώ για 3 και 25.000 ευρώ από τρία και επάνω μέχρι την ενηλικίωση. Τα ποσά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Εφόσον σπουδάζει το παιδί επεκτείνεται το μέτρο έως το 25ο έτος της ηλικίας του και συνολικά το ποσό ετησίως που κοστίζει στον Προϋπολογισμό της Βουλής αυτή η πρωτοβουλία είναι ανέρχεται περί της 700.000 ευρώ» υπενθύμισε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης σχετικά με τις διαδικασίες υιοθέτησης των παιδιών πεσόντων εν ώρα καθήκοντος στελεχών των ΕΔ και ΣΑ σημείωσε πως «έχω απλουστεύσει και την διαδικασία, δεν περνάει πλέον από την Διάσκεψη των Προέδρων, οι υποθέσεις πάνε κατευθείαν στο Γενικό Γραμματέας της Βουλής και υπογράφει».