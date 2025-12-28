Αγρότες: Αλλάζουν τη στάση τους και ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση – Μαρινάκης: «Μόνο η ειλικρινής συζήτηση θα φέρει τις λύσεις»

«Ο ειλικρινής διάλογος, και μόνο αυτός, θα φέρει τις λύσεις» τόνισε σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο πρωθυπουργός μάλιστα, είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία» επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

«Για την κυβέρνηση, η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου» και εκτίμησε ότι «πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη».

«Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας» τόνισε ο κ. Μαρινακης. «Ο ειλικρινής διάλογος – και μόνο αυτός – θα φέρει τις λύσεις».

18 μπλόκα ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση

Στην Επανομή Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι 18 μπλόκων και αγροτικών συλλόγων πραγματοποίησαν χθες σύσκεψη, κατά την οποία εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, ζητώντας την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Συγκεκριμένα, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι, από περιοχές όπως το Αεροδρόμιο, οι Ευζώνες (Γιαννιτσά, Παιονία – Κιλκίς), Κερδύλλια, Δράμα Προσοτσάνης, Μπράλος, Αιγίνιο Πιερίας, Νησέλι Ημαθίας, Κρύα Βρύση Πέλλας, Μικροθήβες, Τελωνείο Σκύδρας, Μεσημέρι Έδεσσας, Χαλκηδόνα, Αχαΐα, Φέρες και Κομοτηνή, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Ρόδος (με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας).

Στην κοινή ανακοίνωση, οι αγρότες επισημαίνουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί, κατά κοινή ομολογία της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο των αγροτών, επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση». Υπογραμμίζουν δε την αναγκαιότητα «έναρξης ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας».

Παράλληλα, τονίζουν ότι επιδιώκουν διάλογο «μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», καταδικάζοντας πρακτικές που, όπως αναφέρουν, στοχοποιούν αγρότες χωρίς λόγο. Ο στόχος τους είναι «ένα γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο, με γνώμονα το καλό της εθνικής οικονομίας».

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες της Νίκαιας

Την ίδια ώρα, διαφορετική στάση τηρούν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρουν, οι ανακοινώσεις που ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε έναν προσχηματικό διάλογο. Δηλώνουν πως αναμένουν εξελίξεις έως την Πρωτοχρονιά, διαφορετικά προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.