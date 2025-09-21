Άδωνις Γεωργιάδης: Η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική – 1566, ένα τηλέφωνο για όλο το ΕΣΥ

Το υπουργείο Υγείας με μία ιδιαίτερη διαφήμιση προτρέπει τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν την νέα τηλεφωνική γραμμή του ΕΣΥ (1566), για την οποία έκανε ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας προωθεί το νέο ενιαίο αριθμό 1566, που από την 1η Οκτωβρίου θα συγκεντρώνει όλα τα ραντεβού και τις υπηρεσίες του ΕΣΥ σε ένα μαζί με ραντεβού για τα νοσοκομεία.

«Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή.

Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική.

Τώρα έγινε πολυκαναλικη….και όλα αυτά δωρεάν! Απο 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ», επισήμανε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.