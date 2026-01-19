Αχτσιόγλου: «Προβληματικές» οι δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Η Έφη Αχτσιόγλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, σχολίασε σε δήλωσή της τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σε τηλεοπτική συνέντευξη σχετικά με το ζήτημα των αμβλώσεων.

«Η κυρία Καρυστιανού δήλωσε το πρωί ότι οι αμβλώσεις «είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου»» σημείωσε η κ. Αχτσιόγλου και πρόσθεσε:

«Η δήλωση είναι προβληματική για 4 λόγους: