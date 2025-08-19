«Μαύρο φεγγάρι»: Τι είναι και πώς θα δείτε το μοναδικό κοσμικό φαινόμενο τον Αύγουστο

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα κάνει την εμφάνισή του στις 23 Αυγούστου 2025: το «μαύρο φεγγάρι». Πρόκειται για ένα μοναδικό κοσμικό γεγονός για φέτος, το οποίο, αν και αόρατο με γυμνό μάτι, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για παρατήρηση του ουρανού.

Τι είναι το «Μαύρο φεγγάρι»

Σύμφωνα με το IFLScience, ο όρος «μαύρο φεγγάρι» δεν αναφέρεται σε ένα φαινόμενο ορατό από τη Γη, αλλά σε έναν σπάνιο σεληνιακό κύκλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το τέταρτο νέο φεγγάρι που συμβαίνει μέσα σε μία μόνο αστρονομική εποχή (το διάστημα μεταξύ ενός ηλιοστασίου και μιας ισημερίας). Αυτό το φαινόμενο είναι τόσο σπάνιο που δεν θα συμβεί ξανά μέχρι το 2027.

Ο όρος έχει τις ρίζες του στην αστρολογία, όπου παλαιότερα αναφερόταν σε έναν υποτιθέμενο κρυμμένο δορυφόρο της Γης. Πλέον, χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτή την ιδιαίτερη σεληνιακή φάση κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, και φαίνεται εντελώς αόρατη.

Το «δώρο» για τους αστρονόμους

Αν και το ίδιο το φεγγάρι δεν θα είναι ορατό, η απουσία του φεγγαρόφωτος αποτελεί ένα δώρο για τους αστρονόμους. Η φυσική συσκότιση που δημιουργείται θα επιτρέψει την παρατήρηση του βαθύ διαστήματος με ασυνήθιστη σαφήνεια.

Οι αστρονόμοι θα μπορέσουν να δουν με μεγαλύτερη ευκρίνεια λεπτομέρειες του Γαλαξία μας, αστρικά σμήνη, ακόμα και μακρινά νεφελώματα, τα οποία συνήθως «πνίγονται» από τη φωτεινότητα της Σελήνης.

Η συγκεκριμένη περίοδος είναι ακόμα πιο ιδανική, καθώς το «μαύρο φεγγάρι» πέφτει λίγο μετά την κορύφωση της βροχής μετεωριτών των Περσείδων.

Επόμενα σεληνιακά φαινόμενα

Για όσους χάσουν το «μαύρο φεγγάρι» του Αυγούστου, ο ουρανός επιφυλάσσει κι άλλες εκπλήξεις:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ