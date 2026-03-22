Η ΕΥΔΑΠ επενδύει 2,5 δισ. ευρώ για το νερό του αύριο στην Αττική

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, που υπενθυμίζει τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης ενός από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους, η ΕΥΔΑΠ φέρνει στο προσκήνιο ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής και την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα που αγγίζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, σε δήμους και γειτονιές σε όλη την Αττική. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου, η μείωση των απωλειών νερού, η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες.

Εργασίες Κατασκευής Σήραγγας του ΚΕΛ Ραφήνας Πικερμίου Σπάτων Αρτέμιδας – Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου και την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/, όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.

Οι βασικοί άξονες των επενδύσεων της ΕΥΔΑΠ στην Αττική

Στον τομέα της ύδρευσης, η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε επενδύσεις 730 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και την αντικατάσταση περίπου 660 χιλιομέτρων δικτύων ύδρευσης. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη μείωση των διαρροών και των απωλειών νερού, αλλά και στη συνολική ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις που δημιουργούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι περίοδοι ξηρασίας.

Παράλληλα, κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας παίζει ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός. Η εγκατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεσο εντοπισμό διαρροών, καλύτερο έλεγχο του δικτύου και πιο αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αποχέτευση και την επεξεργασία λυμάτων, με παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση αντλιοστασίων, δικτύων και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων. Στόχος είναι η παραγωγή υψηλότερης ποιότητας εκροών και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης νερού για άρδευση, βιομηχανικές και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις. Πρόκειται για μια κατεύθυνση με αυξανόμενη σημασία για τις μεγάλες αστικές περιοχές, όπου η εξοικονόμηση και η ορθολογική αξιοποίηση του νερού αποκτούν στρατηγικό χαρακτήρα. Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας – Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ξεχωριστό βάρος έχει το πλάνο για την Ανατολική Αττική, όπου οι συνολικές επενδύσεις φτάνουν περίπου το 1 δισ. ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση περίπου 75.000 ακινήτων με ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης, την εξυπηρέτηση περισσότερων από 410.000 κατοίκων, καθώς και την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων. Με τον τρόπο αυτό, μια περιοχή που αναπτύσσεται διαρκώς εντάσσεται ολοκληρωμένα στο υδρολογικό σύστημα της Αττικής, με σαφή περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Το μέγεθος των παρεμβάσεων γίνεται ακόμη πιο σαφές αν δει κανείς τη συνολική εικόνα του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει 500 χιλιόμετρα εξωτερικών υδραγωγείων, 14.000 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης, 8.500 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης, 4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και 5 Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων. Καθημερινά, το σύστημα αυτό εξυπηρετεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ επεξεργάζεται περίπου 705.000 κυβικά μέτρα λυμάτων ημερησίως.

Σήραγγα διέλευσης αγωγών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας-Πικερμίου-Σπάτων-Αρτέμιδας – Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Μέσα σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα ξηρασίας εντείνουν την ανάγκη για πιο αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι επενδύσεις αυτές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ συνδέεται με τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, τη διασφάλιση της επάρκειας και τη διατήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ύδρευσης για το σύνολο της Αττικής.

Η αναβάθμιση των υδάτινων υποδομών δεν αφορά μόνο το σήμερα, αλλά και την ανθεκτικότητα των πόλεων του αύριο. Με ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στον τομέα του νερού, η ΕΥΔΑΠ επιχειρεί να χτίσει ένα πιο σύγχρονο, ασφαλές και βιώσιμο υδροδοτικό σύστημα για τις επόμενες γενιές.

