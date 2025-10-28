Στέλιος Πέτσας: Η απρόσμενη γκάφα με τη σημαία στα social media

Γκάφα έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Στέλιος Πέτσας, στο πρωινό του μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στα κοινωνικά δίκτυα έγραψε «Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! Ζήτω το Έθνος! Χρόνια Πολλά, Ελλάδα», συνοδεύοντας το μήνυμα με μία φωτογραφία σημαίας που παρέπεμπε στην ελληνική αλλά δεν ήταν, διότι πρόκειται για δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης.

Χωρίς να το αντιληφθεί αρχικά, ο βουλευτής ανάρτησε τη φωτογραφία και την άφησε online για περίπου οκτώ ώρες. Στο μεταξύ, χρήστες της πλατφόρμας σχολίαζαν κάτω από το ποστ επισημαίνοντας το λάθος, με αρκετούς να κάνουν ειρωνικά σχόλια για τα «έργα και τις ημέρες της τεχνητής νοημοσύνης».

Όταν ο ίδιος διαπίστωσε το ατυχές περιστατικό, διέγραψε την ανάρτηση και ανέβασε νέα, διορθωμένη κάρτα, αυτή τη φορά με τη σωστή ελληνική σημαία. Παρά τη διόρθωση, τα σχόλια δεν σταμάτησαν, με αρκετούς χρήστες να συνεχίζουν να τον επικρίνουν, είτε για την απροσεξία του είτε για τη χρήση εργαλείων ΑΙ σε ένα τόσο συμβολικό μήνυμα.