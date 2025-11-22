Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας: Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών

Αίσιο τέλος είχε η δικαστική εκκρεμότητα που αφορούσε τα δύο παιδιά του Μίνου Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη, καθώς το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 2226/2025 πρόσφατη απόφασή του όχι μόνο επικύρωσε την οριστική λύση του γάμου, αλλά ρύθμισε και το καθεστώς επιμέλειας με τρόπο που κρίθηκε δίκαιος και ισορροπημένος.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι δύο γονείς θα ασκούν από κοινού πλήρη συνεπιμέλεια των παιδιών, με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή κάθε μήνα στα σπίτια και των δύο. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει και στους δύο να συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στην καθημερινότητα και την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης οριστικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί επί έναν χρόνο στον Τύπο ως δήθεν βασική αιτία του διαζυγίου και έθεσε στο επίκεντρο την ουσιαστική αιτία της διάστασης: την ασυμφωνία χαρακτήρων των δύο πρώην συζύγων.

Πέρα από την επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η απόφαση θεωρείται σημαντική και σε ευρύτερο επίπεδο, καθώς ενισχύει την αρχή της ισότιμης συμμετοχής και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών, ακόμη και μετά τη διάλυση ενός γάμου που έχει αποδειχθεί προβληματικός και μη βιώσιμος.