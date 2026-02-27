“Να μετακομίσετε στο ΚΚΕ” – Η απάντηση Μητσοτάκη στην παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή

Την παρέμβασή του στη Βουλή, την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ενώ ο πρωθυπουργός μιλούσε για τις επενδύσεις της κυβέρνησης στη ενέργεια, ο κ. Ανδρουλάκης ακούστηκε να λέει ότι: «οι επενδύσεις γίνονται με το αίμα του λαού».

Άμεσα ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη, «να μετακομίσει στο… ΚΚΕ»