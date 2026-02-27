Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

“Να μετακομίσετε στο ΚΚΕ” – Η απάντηση Μητσοτάκη στην παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε την ομιλία του πρωθυπουργού σχετικά με τις επενδύσεις

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Την παρέμβασή του στη Βουλή, την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ενώ ο πρωθυπουργός μιλούσε για τις επενδύσεις της κυβέρνησης στη ενέργεια, ο κ. Ανδρουλάκης ακούστηκε να λέει ότι: «οι επενδύσεις γίνονται με το αίμα του λαού».

Άμεσα ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη, «να μετακομίσει στο… ΚΚΕ»

Ειδήσεις σήμερα
