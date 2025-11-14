Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή – Η απώλεια των γονιών της, το διαζύγιο και ο γιος της

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου, μιλώντας μεταξύ άλλων και για την προσωπική της ζωή.

Στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μίλησε για τη θερμή υποδοχή των Ελλήνων, τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και την απώλεια των γονιών της.

«Είναι ήδη μια πραγματικά αξιομνημόνευτη εμπειρία. Είμαι δυο εβδομάδες εδώ και νιώθω λες και είμαι τρεις μήνες γιατί ήταν γεμάτες δράση και με γέμισαν ικανοποίηση. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ με την οικογένεια μου.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Είναι φανταστικά. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο Συνέδριο για την Ενέργεια με την άφιξή μου. Στον υπέροχο Χορό των Πεζοναυτών για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια του Σώματος Πεζοναυτών. Ήταν πολύ ξεχωριστή στιγμή και έγινε και αυτό με την άφιξή μου. Οπότε το απόλαυσα πραγματικά. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά φιλόξενοι. Άνοιξαν πραγματικά την αγκαλιά και την καρδιά τους και με έκαναν να νιώσω σαν το σπίτι μου» ανέφερε αρχικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Για τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανέφερε: «Νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου για να έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβη».

Από τη Νομική στην τηλεόραση, την πολιτική και την πρεσβεία στην Ελλάδα

«Είναι μια διαδρομή που έχει εξελιχθεί πολύ όμορφα. Ξεκίνησα ως εισαγγελέας, πάλευα για τη δικαιοσύνη, δίκαζα τις υποθέσεις μου, χωρίς σημειώσεις, έκανα τις τελικές αγορεύσεις και αναλάμβανα τα πάντα, από θανατικές ποινές, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, μέχρι σημαντικές ποινικές υποθέσεις, συμμορίες, ναρκωτικά. Κατάφερα να βελτιώσω τις δεξιότητές μου, να αποφασίζω γρήγορα, να σκέφτομαι στρατηγικά. Από αυτό το σημείο, η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ εύκολη.

Δίκασα την υπόθεση της επίθεσης από σκύλο η οποία δημιούργησε προηγούμενο, για φόνο με ενδεχόμενο δόλο στις ΗΠΑ. Δεν είχε ξαναγίνει. Πάντα ήμουν πρωτοπόρος. Αν κάτι δεν έχει ξαναγίνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ πρώτη. Έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου. Μετά προχώρησα στην τηλεόραση και δούλεψα για το CNN, το Fox News, το ABC, στη δικαστική τηλεόραση, με δική μου εκπομπή. Ήταν υπέροχο. Δέχτηκα έξι προτάσεις για την τηλεόραση μετά από αυτήν την υπόθεση, όπως και οι συνάδελφοί μου, και μετά ακολούθησε η πολιτική. Πάντα την αγαπούσα και ξεκίνησα από το Σαν Φρανσίσκο» περιγράφει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Δεν το βρίσκω κακό κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος και με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, τον Πρόεδρο, που είναι καλός μου φίλος. Θεωρώ ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς» συμπληρώνει η Πρέσβης των ΗΠΑ.

Η απώλεια των γονιών της

«Μία από τις καλύτερες θα έλεγα ότι ήταν από τον πατέρα μου. Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου μού είπε «Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις». Πάντα έλεγε «Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα». Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου» εξομολογείται στην Μαρία Σαράφογλου.

«Ήταν πολύ σκληρό. Ειδικά η απώλεια της μητέρας μου σε τόσο μικρή ηλικία ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Θαυμάζω τον πατέρα μου για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον αδελφό μου κι εμένα ως μόνος γονέας. Έκανε εξαιρετική δουλειά και μου δίδαξε πολλά για τη γονεϊκότητα. Προφανώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσω πιο γρήγορα.

Η μητέρα μου μού λείπει κάθε μέρα, όπως και ο πατέρας μου, που με ενέπνευσε τόσο πολύ. Και οι δυο τους. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής κι ακολούθησα τα βήματά της. Δούλεψα με παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Ο πατέρας μου με ενθάρρυνε να σπουδάσω νομική και να παλέψω για όσα ήθελα να κάνω. Με έκανε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, και μου έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις, να μπορέσω να χαράξω νέους δρόμους και να παλέψω για τον εαυτό μου και τους άλλους. Έλεγε ότι ήμουν πολύ καλή συνήγορος και πως θα μπορούσα να βοηθήσω κόσμο στη ζωή μου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ακολουθώ τα βήματα αυτά, σε ένα δημόσιο αξίωμα, υπηρετώντας ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό» εξομολογείται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Νομίζω ότι με κοιτούν από ψηλά και μου λένε «Μπράβο, Κίμπερλι». Ξέρω ότι θα ήταν πολύ υπερήφανοι. Δεν θα εκπλήσσονταν, για να το θέσω έτσι» είπε η ίδια.

Το διαζύγιο και η εξομολόγηση για τον γιο της

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μίλησε επίσης για τον μονάκριβο γιο της, Ρόναν αλλά και το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο διατηρούν άψογες σχέσεις.

«Ο Ρόναν, είναι αξιολάτρευτος. Είναι το φως της ζωής μου. Είναι 19 ετών. Τον έφερα μαζί μου. Δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα. Του αρέσει η χώρα. Του αρέσει το φαγητό, του αρέσουν οι άνθρωποι. Λέει ότι είναι φοβερά. Δεν ξέρω αν θα θέλει να γυρίσει πίσω στη Φλόριντα» σημείωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και πρόσθεσε:

«Μπορείς να είσαι μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, να δουλεύεις σκληρά και να είσαι καλή μητέρα. Είναι η σημαντικότερη δουλειά. Έχει να κάνει με το πώς εμπνέεις και στηρίζεις τα παιδιά σου ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους, και να δουλεύουν σκληρά, να τους ενσταλάζεις ηθική και αξίες και να έχουν καλό χαρακτήρα. Πάντα το έλεγα στον γιο μου. ‘Δεν με ενδιαφέρει να παίρνεις άριστα στο σχολείο, αλλά να συμπεριφέρεσαι καλά σε όλους. Να είσαι καλός και να έχεις ενσυναίσθηση‘. Κι έτσι είναι. Χαίρομαι όταν πηγαίνω στο σχολείο ή στις συναντήσεις γονέων, γιατί τέτοια καλά λόγια μου λένε οι δάσκαλοι».

«Μπορείς να πάρεις διαζύγιο αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μπορείς ακόμα να αγαπάς τον άλλο, να τον στηρίζεις, να έχεις μια πολύ καλή σχέση. Επειδή παίρνεις διαζύγιο δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ένα μέλλον και μια πολύ καλή σχέση με τον άλλον, ειδικά όταν μεγαλώνετε παιδιά. Το οφείλεις στα παιδιά σου. Δεν έχει να κάνει με εσένα, αλλά με εκείνα.

Ναι, έχω πολύ καλή σχέση με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, όπως διαπιστώσατε. Έχω μια καταπληκτική σχέση με τον Έρικ Βιλένσι, που είναι ο πατέρας του γιου μου, του Ρόναν. Είναι μια υπέροχη εμπειρία. Μετράμε 20 χρόνια φιλίας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για εμένα είναι ότι δεν εγκαταλείπω. Θα μείνω μαζί σου, θα είμαι πιστή. Θα είμαι πάντα εδώ, μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου. Και είμαι υπερήφανη για αυτό. Αυτό με κάνει να νιώθω καλά, όταν πάω για ύπνο και όταν ξυπνάω το πρωί, όσα έχω κάνει για να βοηθήσω κάποιον ή να διατηρήσω μια σχέση και να κάνω τους γονείς μου υπερήφανους για αυτό που είμαι» εξομολογήθηκε ακόμα.