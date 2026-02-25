Έβρος: Η «Κυρά του Δέλτα» έκανε το τραπέζι στον Κυριάκο Μητσοτάκη- Γεύμα με ντολμαδάκια, γαρίδες και παντζάρια (Εικόνες)

Περιοδεία στον Έβρο πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρώτο σταθμό την καλύβα της αποκαλούμενης «Κυράς του Δέλτα» στο Δέλτα του ποταμού Έβρου, στο ακριτικότερο άκρο της χώρας.

Ο πρωθυπουργός γευμάτισε με την κα Άρτεμη Παπακωστίδου – Διακάκη και τον σύζυγό της Νικόλα, σε ένα τραπέζι με σαρακοστιανά εδέσματα, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζαν και τα αγαπημένα του ντολμαδάκια.

Η κ. Παπακωστίδου τον ευχαρίστησε για την προσωπική μέριμνα που επέδειξε ώστε το σπίτι τους, όπου ζουν επί δεκαετίες, να αποκτήσει για πρώτη φορά ηλεκτροδότηση μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, καθώς και για την τοποθέτηση δορυφορικού τηλεφώνου που διασφαλίζει την επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής στην παραμεθόριο, τα κίνητρα που έχουν δοθεί για τη μετεγκατάσταση εργαζομένων και οικογενειών στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη διαρκούς στήριξης της περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά και στην προγραμματισμένη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για κατοίκους μικρών οικισμών.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εργοτάξιο του έργου αναβάθμισης και επέκτασης του Συνοριακού Σταθμού στους Κήποι Έβρου, καθώς και το στρατιωτικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων. Εκεί συνομίλησε με αξιωματικούς και αναφέρθηκε στα γεγονότα της Καθαράς Δευτέρας του 2020, όταν η Ελλάδα δέχθηκε οργανωμένη πίεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα κατά μήκος του ποταμού Έβρου. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Δήλωσε υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κρίση, επισημαίνοντας ότι έκτοτε έχει αλλάξει σημαντικά και η ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων.

Αναφερόμενος στα έργα στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων, τόνισε ότι, μαζί με την κατασκευή της νέας μεγάλης γέφυρας που θα ακολουθήσει, η χώρα θα αποκτήσει μια σύγχρονη πύλη εισόδου και εξόδου προς την Τουρκία, αντάξια των αναγκών της. Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι η σημερινή εικόνα του σταθμού «δεν τιμά τη χώρα».

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη για την πορεία των εργασιών, οι οποίες εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος. Το έργο, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών, με επισπεύδουσα αρχή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης.

Η αναβάθμιση προβλέπει διαχωρισμό της επιβατικής από την εμπορική διέλευση, δημιουργία επιπλέον λωρίδας τελωνειακού ελέγχου, καθώς και την κατασκευή νέων υποδομών, όπως κτίρια κτηνιατρικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου, μονάδα X-RAY, κτίριο Narc Control, οικισμό σκύλων εργασίας και ISOBOX τελωνειακών ελέγχων.

Στην επίσκεψη παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί Θανάσης Κοντογεώργης, Κώστας Γκιουλέκας και Χρήστος Δερμεντζόπουλος, οι βουλευτές Τάσος Δημοσχάκης και Σταύρος Κελέτσης, η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Έλενα Σώκου, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Τελωνείου Κήπων.