Αρπάχτηκαν on air Βούλτεψη και Μπαλάφας – “Στις φλέβες σου ρέει ψέμα, όχι αίμα” (βίντεο)

Μεγάλη ένταση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης 24/9 στον “αέρα” του Action24, ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και τον Γιάννη Μπαλάφα, με αφορμή μια αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

“Άκουσα τον κ. Μαρινάκη να λέει ότι η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο με συγχωρείτε γέλασα” είπε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σοφία Βούλτεψη εκνευρίστηκε με αυτό το σχόλιο και ανέφερε: “Δεν είπε τώρα. Όχι δεν είπε τώρα”.

Τα αίματα “άναψαν” όταν ο Γιάννης Μπαλάφας είπε ότι δεν ανέχεται αυτό το στιλάκι να μην αφήνει τον άλλον να μιλήσει, με τη βουλευτή της ΝΔ να του απαντά ότι αν δεν θέλει να φύγει.

Επίσης, τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα και μάλιστα του είπε: “Αν δεν θέλετε να μην βγαίνετε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς. Στις φλέβες σας ρέει ψέμα όχι αίμα”.

Αναλυτικά ο διάλογος Μπαλάφα – Βούλτεψη:

Μπαλάφας: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.

Βούλτεψη: Δεν είπε τώρα. Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα

Μπαλάφας: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση Αυτό το στυλάκι να μην αφήνει τον άλλο να μιλήσει, δεν σας τιμά και εσάς.

Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.

Μπαλάφας: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της.

Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.

Μπαλάφας: Έχετε μια νευρικότητα. Τώρα τελευταία εσείς της Νέας Δημοκρατίας έχετε μια νευρικότητα. Νευρικούλα είστε, νευρικούλα.

Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.