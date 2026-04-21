Ζέτα Μακρυπούλια: «Το “Moments” δεν είναι πονηρή εκπομπή – Λειτουργώ βοηθητικά προς τον καλεσμένο»

Για τη νέα της εκπομπή στην prime time του Σαββάτου, αλλά και για τη φιλοσοφία της εκπομπής «Moments», μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Απόσπασμα των δηλώσεών της προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (21.04) στην εκπομπή «Breakfast@star», με την παρουσιάστρια να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις επαγγελματικές της επιδιώξεις.

Η Ζέτα Μακρυπούλια περιέγραψε τον ρόλο της στη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 ως διακριτικό, δίνοντας έμφαση στην άνεση του καλεσμένου. Στόχος της είναι να λειτουργεί υποστηρικτικά, επιτρέποντας στους προσκεκλημένους να μοιράζονται τις εμπειρίες τους χωρίς πίεση.

Χαρακτήρισε την εκπομπή ως μια «αναπόληση», τονίζοντας πως το ύφος της ταιριάζει στην προσωπικότητά της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το «Moments» δεν στοχεύει στην «πονηρή» είδηση ή τον εντυπωσιασμό, αλλά στην αυθεντική εξιστόρηση, δηλώνοντας μάλιστα πως θα δεχόταν να συμμετάσχει και η ίδια ως καλεσμένη.

Διάψευση για τις «πιέσεις» στο κανάλι

Η δημοφιλής παρουσιάστρια έβαλε τέλος στις φήμες που την ήθελαν να διεκδικεί επίμονα δεύτερο project στο πρόγραμμα του σταθμού.

«Δεν ισχύει ότι ζητούσα επίμονα μια δεύτερη εκπομπή. Ήμουν απόλυτα ικανοποιημένη με το “Ρουκ Ζουκ”», σημείωσε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενη ωστόσο πως οι καιροί είναι δύσκολοι για τέτοιου είδους τηλεοπτικά θεάματα.