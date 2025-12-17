“Τρόμος” για τον γατούλη του ΣΚΑΪ – Έτρεχε να κρυφτεί από το ρομπότ «Σοφία!» μέσα στο πλατό (vid)

Μια άκρως χιουμοριστική “αναστάτωση” επικράτησε το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. Καλεσμένο των Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλου ήταν το διάσημο ανθρωποειδές ρομπότ «Σοφία», όμως η παρουσία της φαίνεται πως δεν ενθουσίασε καθόλου τον τετράποδο «πρωταγωνιστή» του σταθμού, τον γάτο Μπάρακ.

Η στιγμή που ο Μπάρακ ήρθε τετ-α-τετ με το AI

Ενώ η «Σοφία» εξηγούσε τις δυνατότητές της μιλώντας ελληνικά, ο Μπάρακ πλησίασε με περιέργεια, η οποία όμως γρήγορα μετατράπηκε σε… τρόμο. Μόλις ο γάτος ήρθε σε άμεση επαφή με το ρομπότ, αντέδρασε ακαριαία, πηδώντας έντρομος μακριά από το ανθρωποειδές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι η «Σοφία» προσπαθούσε να τον καθησυχάσει δηλώνοντας on air ότι είναι «άκακη», το ένστικτο του Μπάρακ αποδείχθηκε ισχυρότερο.

Αφού αρχικά αναζήτησε προστασία στα πόδια των παρουσιαστών, τελικά αποφάσισε πως το πλατό δεν ήταν πλέον ασφαλές μέρος, εγκαταλείποντας τον χώρο με ταχύτητα και αφήνοντας τους πάντες να γελούν με το περιστατικό.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: