«Το Σόι σου» επέστρεψε δυναμικά και «έριξε» το διαδίκτυο – Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ξανά μαζί μετά από έξι χρόνια

Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, το αγαπημένο «Σόι σου» επέστρεψε στη μικρή οθόνη, γεμίζοντας τους τηλεθεατές νοσταλγία, συγκίνηση και γέλιο.

Η πρεμιέρα της έκτης σεζόν προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου στον Alpha, σηματοδοτώντας μια δυναμική επιστροφή που προκάλεσε… φρενίτιδα στα social media.

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ξανασυναντήθηκαν, αποδεικνύοντας ότι οι οικογενειακοί δεσμοί —και το χιούμορ, παραμένουν το ίδιο δυνατοί.

Το κοινό αντέδρασε ενθουσιωδώς, με το hashtag #tosoisou να κατακτά αμέσως την πρώτη θέση στα trends του Χ (πρώην Twitter). Οι χρήστες αποθέωσαν το καστ, μοιράζοντας μηνύματα νοσταλγίας όπως:

«Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα!» και «Το Σόι Σου είναι η παρέα του σπιτιού μου».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι νέες προσθήκες στο καστ, με τους νεότερους ηθοποιούς να κερδίζουν το κοινό, ενώ οι φανατικοί θαυμαστές δήλωσαν συγκινημένοι που βλέπουν ξανά τους αγαπημένους τους χαρακτήρες στις οθόνες τους.

Στον νέο κύκλο επιστρέφουν όλοι οι γνωστοί πρωταγωνιστές: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Ευθύμης Ζησάκης, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης και Γωγώ Καρτσάνα.

Το επόμενο επεισόδιο του «Σόι σου» θα προβληθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 20:00, στον Alpha.

Δείτε κάποιες από τις αναρτήσεις:

Το ότι τις βλέπουμε στη σειρά να σπουδάζουν και να παίζουν τόσο ωραία 🤌 Μπράβο τους 👏 #tosoisou pic.twitter.com/H3GPAUzOU7— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🌅📸 (@jimandr2) October 31, 2025

Ποιος είναι ο σκαντοζχοιρος με το σώβρακο ;;;;

Τσιρίζω 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Δάκρυα🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #ToSoiSou pic.twitter.com/mgavZBfPjj — η τσαουσα 📣📣📣 (@ergazake1) October 31, 2025

Τελικά δεν χρειάστηκε καν να έρθει το επόμενο επεισόδιο. Λίγα γυρίσματα-σκηνές μετά και η χημεία των ηθοποιών είναι και πάλι εδώ. Παλιό καλό σόι σαν το παλιό καλό κρασί. #tosoisou pic.twitter.com/MhdPFWEUvw
October 31, 2025