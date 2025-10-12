Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει στις 17 Οκτωβρίου στο Mega με την Αγγελική Νικολούλη

Επιστρέφει την Παρασκευή (17/10), στις 23:20, στο Mega το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Η Αγγελική Νικολούλη για 31η συνεχόμενη σεζόν και η έμπειρη ομάδα της ρίχνουν φως σε ανεξιχνίαστα εγκλήματα, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και πολύκροτες υποθέσεις, με την επιμονή και τη συνέπεια που τους χαρακτηρίζουν, μέσω της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Φως στο Τούνελ», με αποκαλύψεις που καθόρισαν εξελίξεις και έρευνες που άνοιξαν νέους δρόμους, έχει αποδείξει όλα αυτά τα 30 χρόνια, ότι καμία υπόθεση δεν είναι χαμένη, κανένα στοιχείο δεν είναι ασήμαντο, κανένα ερώτημα δεν μένει αναπάντητο.

Σύμμαχος πάντα το τηλεοπτικό κοινό που, με την ενεργή συμμετοχή του, προσφέρει πληροφορίες, μαρτυρίες και κρίσιμα στοιχεία που οδηγούν στην αποκάλυψη της αλήθειας και τη δικαίωση.

Το «Φως στο Τούνελ» είναι και φέτος εδώ, με αποφασιστικότητα, με το ίδιο πάθος για έρευνα και μόνο στόχο την ουσιαστική βοήθεια σε οικογένειες που την έχουν ανάγκη.