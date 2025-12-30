«The Voice»: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Αναλυτικά τα ποσοστά που σημείωσε

Με την εντυπωσιακή επικράτηση του «The Voice of Greece» έκλεισε η φετινή τηλεοπτική σεζόν για τον ΣΚΑΪ, καθώς ο μεγάλος τελικός που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου κατάφερε να σαρώσει στους πίνακες τηλεθέασης.

Πιο συγκεκριμένα, το μουσικό σόου, με τον Γιώργο Καπουτζίδη στο τιμόνι της παρουσίασης και τους τέσσερις coaches στις θέσεις τους, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως το απόλυτο τηλεοπτικό προϊόν της χρονιάς.

Τα ποσοστά που σημείωσε ο μεγάλος τελικός

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, η βραδιά εξελίχθηκε σε έναν θρίαμβο για το κανάλι του Φαλήρου. Η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό σημείωσε τον εντυπωσιακό μέσο όρο του 23,3%, ενώ στο γενικό σύνολο η κυριαρχία ήταν ακόμα πιο αισθητή, με το ποσοστό να αγγίζει το 30,4%.

Το τηλεοπτικό κοινό συντονίστηκε μαζικά για να παρακολουθήσει τη μεγάλη μουσική μάχη ανάμεσα στους φιναλίστ της Έλενας Παπαρίζου, του Γιώργου Μαζωνάκη, του Πάνου Μουζουράκη και του Χρήστου Μάστορα.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε στα επιμέρους τέταρτα, όπου τα νούμερα πήραν την ανηφόρα, δείχνοντας την αγωνία των τηλεθεατών για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.

Το σόου κατέγραψε μέχρι και 32,8% στις ηλικίες 18-54, ενώ στο σύνολο του κοινού η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε στο εκπληκτικό 43,8%.