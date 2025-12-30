«The Voice»: Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με ένα special επεισόδιο – 31 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Στον ΣΚΑΪ υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με μουσική, λάμψη και εκπλήξεις! Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00, κάνουμε ποδαρικό στο 2026 με ένα special επεισόδιο του πιο δημοφιλούς τηλεοπτικού προγράμματος: του «The Voice of Greece»!

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης καλωσορίζει τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και, στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, τον Κωστή Μαραβέγια και όλοι μαζί (ξανά) ζούμε την εμπειρία μιας Special Blind Audition, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Δεκαπέντε ξεχωριστά acts από πολύ ταλαντούχους και αγαπημένους μας ανθρώπους, που αφήνουν για λίγο τον γνώριμο ρόλο τους και ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα και μοναδικό στόχο: Να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες. Αυτοί είναι –με αλφαβητικά σειρά- οι: Γρηγόρης Βαλτινός, Όλγα Βασδέκη, Λένα Δροσάκη, Βίκυ Καγιά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Μαρίνος, Δανάη Μπάρκα, Άση Μπήλιου, Δάφνη Μπόκοτα, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Φώτης Σεργουλόπουλος, Δημοσθένης Ταμπάκος, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος και σε ένα μοναδικό ντουέτο οι Μαρία Αναστασοπούλου-Δημήτρης Πανόπουλος.

Ποιοι θα αναδείξουν ένα ακόμα ταλέντο τους, πείθοντας τους coaches πως αξίζει να τους διεκδικήσουν στην ομάδα τους;

Ποιοι coaches θα πατήσουν περισσότερο το button του block και ποιοι θα κερδίσουν την «εύνοια» του παρουσιαστή, κάνοντας… unblock; Το πιο βασικό ερώτημα όμως είναι ένα: Ποιος θα ανακηρυχθεί νικητής της βραδιάς;

Και αφού υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, απολαμβάνουμε την πιο ωραία παρέα σε ένα μοναδικό, κοινό act!

Καλωσορίζουμε το 2026 με την πιο ωραία παρέα της ελληνικής τηλεόρασης και γοητευτικούς καλεσμένους που έχουν… πολλά να πουν. Απρόσμενες ερμηνείες, άφθονο γέλιο, συγκίνηση και εκπλήξεις σε ένα «The Voice of Greece» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο! Είστε όλοι καλεσμένοι!

