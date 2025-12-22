«The Voice»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες του ημιτελικού και του τελικού

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, κατά τη διάρκεια του χθεσινού live του «The Voice», προχώρησε σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την κορύφωση του μουσικού διαγωνισμού. Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, το talent show μπαίνει στην τελική του ευθεία με μια μικρή έκπληξη στον προγραμματισμό, καθώς ο ημιτελικός ορίστηκε για την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Η επιλογή της Δευτέρας για τη διεξαγωγή του τελικού δεν είναι τυχαία, αφού έγινε με στόχο να διασφαλιστεί η παρουσία όλων των coaches στις θέσεις τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι κριτές θα μπορέσουν να αφοσιωθούν αποκλειστικά στη διαδικασία της ανάδειξης του νικητή, χωρίς να χρειάζεται να αποχωρήσουν πρόωρα λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονται τη φετινή σεζόν.

«Να μπορέσουμε στον τελικό να είμαστε όλοι γιατί ξέρω έχετε τις δυσκολίες σας, με τις εμφανίσεις σας στα νυχτερινά μαγαζιά. Χθες αναγκαστήκαμε στο τέλος και χάσαμε και τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Χρήστο Μάστορα», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

