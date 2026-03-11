Τεκτονικές αλλαγές στο Open με υποβάθμιση Πάτρα- Αλλάζει ξανά τον προγραμματισμό της prime time o ALPHA

Α.Δ.

Το «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα στις επάλξεις με καταιγιστικές τηλεοπτικές εξελίξεις.

Σαρωτικές αλλαγές στο Οpen

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε το μεσημέρι της Τετάρτης (11.03) η ανακοίνωση που έστειλε το OPEN στους τηλεοπτικούς συντάκτες με τεκτονικές αλλαγές στο πρόγραμμά του δίνοντας ένα πρώτο στίγμα των αλλαγών που επιχειρεί ο Θέμης Μάλλης ως διευθυντής προγράμματος.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα (16.03) το real view γίνεται μεσημεριανό και θα προβάλλεται καθημερινά στις 14.15 δίνοντας σκυτάλη στον Σπύρο Χαριτάτο. Φωνές μέσα από το κανάλι της Παιανίας τόνιζαν ότι το συγκεκριμένο project έπρεπε να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο slot, αλλά η συμφωνία με τον Θανάση Πάτρα είχε κλειδώσει νωρίτερα.

Έτσι δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία στο ταλαιπωρημένο από άποψη ώρας format το οποίο φαίνεται να διασώζεται και προς ώρας να γλιτώνει την απότομη διακοπή.

Μεγάλο ήταν το σοκ, όμως, για τον Θανάση Πάτρα, καθώς από καθημερινή η εκπομπή του γίνεται εβδομαδιαία. Ειδικότερα, από την Κυριακή 22 Μαρτίου η εκπομπή γίνεται εβδομαδιαία με τρίωρη διάρκεια και θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 19.50, αλλάζοντας όνομα, καθώς πλέον θα λέγεται «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Το πιο σημαντικό είναι ότι διασώζονται οι θέσεις εργασίας και δε χάνει κάποιος άνθρωπος τη δουλειά του στη μέση της σεζόν, αλλά το επόμενο διάστημα θα είναι ενδεικτικό των αλλαγών που θα γίνουν στο κανάλι της Παιανίας από την επόμενη σεζόν.

Αλλάζει (ξανά) η prime time του ALPHA

Ο ALPHA έχει βάλει στόχο φέτος να κλείσει πρώτος τη σεζόν σε όλες τις ζώνες και με διαφορά από τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό επιστρατεύει τα βαριά πυροβολικά του για την prime time ζώνη με στόχο να πάρει όλο το χαρτί.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα (16.03) η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» θα προβάλλεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, ενώ το «Σόι σου» κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 ανεβαίνοντας μία ώρα παραπάνω στον προγραμματισμό, καθώς, μέχρι τώρα προβαλλόταν στο slot των 20.00. Πηγή: ALPHA

Την ίδια ώρα η σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα προβάλλεται με τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.00.

Το Club του 1%

Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα έχει μπει το νέο τηλεπαιχνίδι του STAR “Club 1%” με παρουσιαστή τον Πέτρο Πoλυχρονίδη.

Το εν λόγω project προορίζεται για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου πιθανότατα πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και αυτό γιατί στην prime time θα τοποθετηθεί το “Lingo” του Νίκου Μουτσινά.

Τα ζευγάρια που έχουν κάνει γύρισμα μέχρι στιγμής είναι τα παρακάτω:

Αθηνά Οικονομάκου – Λάμπρος Φισφής

Μαριάννα Τουμασάτου – Λένα Δροσάκη

Δημήτρης Ουγγαρέζος – Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Κατερίνα Ζαρίφη – Άση Μπήλιου

Λάμπρος Κωνσταντάρας – Θάνος Λούδος

Κλαυδία – Γιώργος Θαναηλάκης

Ηλίας Μελέτης – Βίβιαν Κοντομάρη

Το τηλεπαιχνίδι θα κάνει πρεμιέρα λίγο πριν το Πάσχα.

