Συγκινεί η θεία Σταματίνα στις “Σέρρες”: Ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας της ελληνικής τηλεόρασης

Θετικά τα σχόλια για τον Γιώργο Καπουτζίδη στα social media

Έναν ίνστερσεξ χαρακτήρα παρουσίασε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση ο Γιώργος Καπουτζίδης, στην σειρά “Σέρρες“.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη θεία Σταματίνα, έναν ρόλο που υποδύεται η Γιούλη Τσαγκαράκη, η οποία αποκαλύπτει πως είναι ίντερσεξ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της ίδιας και του αδελφού της, Λευτέρη (τον οποίο ενσαρκώνει ο Γιώργος Γάλλος), σε μια γιατρό, ρόλο που ερμηνεύει η Νατάσσα Εξηνταβελώνη.

Αφορμή της επίσκεψης αποτελεί το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, όμως η συζήτηση αποκαλύπτει ένα μυστικό που παρέμενε κρυφό επί έξι δεκαετίες: η Σταματίνα είναι ίντερσεξ, γεγονός που αγνοούσαν όλοι, ακόμα και η ίδια.

Στην αποκαλυπτική σκηνή, η γιατρός εξηγεί: «Ίντερσεξ ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους […] Μεγάλωσε ως γυναίκα, αλλά η ανατομία της δεν είναι ούτε αμιγώς γυναικεία, ούτε αμιγώς ανδρική. Είναι η ανατομία ενός ίντερσεξ ατόμου. Δυστυχώς, κανείς ποτέ δεν της το είπε και ούτε εσείς το γνωρίζατε».

Ο Λευτέρης, συγκινημένος, θυμάται αμυδρά μια επέμβαση αμέσως μετά τη γέννησή της, με τη γιατρό να επισημαίνει: «Δυστυχώς, κύριε Χρηστίδη, η κοινωνία με τη συνενοχή και της ιατρικής δεν έχει φερθεί δίκαια στα ίντερσεξ άτομα. Προσπάθησε να τα χωρέσει στα καλούπια της και παρενέβη βίαια τόσο στη φυσιολογία τους όσο και στην ψυχολογία τους».

Με την ενσωμάτωση του συγκεκριμένου χαρακτήρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανοίγει έναν νέο διάλογο για τη συμπερίληψη και την ορατότητα των ίντερσεξ ατόμων, μια ομάδα που μέχρι σήμερα δεν είχε ουσιαστική εκπροσώπηση στη μυθοπλασία.

Το κοινό αντέδρασε θετικά, με τα social media – και ειδικά το Twitter – να κατακλύζονται από μηνύματα στήριξης και επαίνου για τον δημιουργό. Πολλοί χαρακτήρισαν τη σκηνή «τολμηρή και απαραίτητη», ενώ άλλοι εξήραν την προσέγγισή του για τον σεβασμό και την ευαισθησία με την οποία χειρίστηκε το θέμα.

