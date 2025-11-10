Survivor: Αθηναίοι VS Επαρχιώτες – Έρχεται στον ΣΚΑΪ, με έπαθλο 250.000 ευρώ (trailer)

Το ριάλιτι επιβίωσης που αγαπήθηκε όσο κανένα επιστρέφει στους δέκτες του ΣΚΑΪ με ένα εντελώς ανανεωμένο concept που υπόσχεται να γράψει ιστορία, το «Survivor: Αθηναίοι VS Επαρχιώτες».

Η παραγωγή αποφάσισε να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού, εγκαταλείποντας τους κλασικούς διαχωρισμούς «Διάσημοι vs Μαχητές» και φέρνοντας αντιμέτωπες δύο μεγάλες κοινωνικές ομάδες.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Το Survivor, το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης, έρχεται ξανά στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο, ανατρεπτικό και με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί στην ελληνική τηλεόραση: 250.000 ευρώ!!

Σε μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία, αυτή τη φορά θα αγωνιστούν Αθηναίοι VS Επαρχιώτες.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι αναμετρώνται σε ένα πεδίο μάχης που δεν συγχωρεί λάθη, όμως εδώ όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και ίδιες πιθανότητες για τη νίκη. Δεν υπάρχουν φαβορί!

Ποιοι θα επιβιώσουν και θα επικρατήσουν στο νέο Survivor;

Ένας θα κατακτήσει το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ!

Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν. Κάνε το βήμα και μπες στον κόσμο του Survivor. Εδώ τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, είναι στο χέρι σου!

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: